陳慧嫻籌備紅館個唱推新歌造勢 自爆用廁所一物作錄音決策

陳慧嫻（Priscilla）今日（27日）推出新歌《給親愛的親愛》，歌曲靈感及主題均來自慧嫻，「呢首係我加盟新公司英皇娛樂嘅第一首歌，再加上我好耐都冇出新歌，所以想藉住呢一首歌同親愛嘅觀眾、親愛嘅粉絲講聲Hello。簡單嘅一句『親愛的你好嗎』嘅問候，承載住我對你哋嘅思念同埋祝福，希望你哋能夠感受到呢一份真摯嘅情感，無論大家身處邊一度，都有我嘅音樂陪伴住你哋。」

慧嫻表示選擇這個題材，是因為近年經歷很多聚散離別，無論是移民、工作、家庭又或是成長的原因，曾經關係緊密的好友變得疏離，「其實好多時候都會耐唔耐諗起大家，但硬係抽唔到個時間去見面，我希望可以喺呢一首歌裏面表達到呢種思念同埋祝福。」而最觸動她的歌詞「人生如風似煙 領悟人生後 初見面」，慧嫻解說：「我哋都後生過，個時可能會比較自我中心、驕傲、自私少少，唔識得易地而處，但當經歷多咗、大個咗，我哋睇番轉頭，就會覺得後生嘅時候原來係咁幼稚。大家再見返嘅時候，都發覺大家都變好咗。同埋我覺得呢一句歌詞亦都係令到人好感受到人生嘅變幻無常，當我哋真正理解人生嘅本質之後，或者我哋能夠更加珍惜咁去看待生命中每一次嘅相遇同埋離別。」