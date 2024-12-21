陳慧嫻40周年演唱會宣布加場 準備聖誕禮物送歌迷 

陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》宣布加開1月26日一場！未撲到飛的歌迷，或者想撲尾場飛的，記得12月23日準時上城市售票網買飛啦。

陳慧嫻為慶祝出道40周年，將於2025年1月21日開始假紅館舉行《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，慧嫻已9年沒有開演唱會，門票反應熱烈，慧嫻決定再加開1月26日一場，而為了答謝歌迷對她的支持，特別於12月23日晚上，製作 《Priscilla Chan The Intimate Live》作為聖誕禮物，當晚將於其個人及十多個YouTube、Facebook等平台上播放。慧嫻會為大家獻唱經典歌曲之餘，更會跟是次演唱會音樂總監何丙私密搞笑傾心事。