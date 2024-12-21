陳慧嫻40周年演唱會宣布加場 準備聖誕禮物送歌迷 

陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》宣布加開1月26日一場！未撲到飛的歌迷，或者想撲尾場飛的，記得12月23日準時上城市售票網買飛啦。
陳慧嫻為慶祝出道40周年，將於2025年1月21日開始假紅館舉行《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，慧嫻已9年沒有開演唱會，門票反應熱烈，慧嫻決定再加開1月26日一場，而為了答謝歌迷對她的支持，特別於12月23日晚上，製作 《Priscilla Chan The Intimate Live》作為聖誕禮物，當晚將於其個人及十多個YouTube、Facebook等平台上播放。慧嫻會為大家獻唱經典歌曲之餘，更會跟是次演唱會音樂總監何丙私密搞笑傾心事。
這個《Priscilla Chan The Intimate Live》講明會分享私密，慧嫻表示何丙在節目內會發問奇怪問題：「例如佢問我，寧願一世冇高潮定係一日一百次.....仲有咩放屁呀，唔沖涼定唔洗頭呀.….我都唔記得咁，剩係記得大家一齊笑到肚痛。23號晚上九點，記得睇啦，到時大家咪知囉。」談到個唱籌備方面，慧嫻表示演唱會除了40年以來經典金曲之外 ，還有好多準備：「一定要唱嘅歌，從來未唱過嘅歌，好努力練緊歌詞，仲有好努力排舞中！因為音樂總監何丙嘅編曲非常之咁....勁！咁就搞到舞步都要好多囉。哈哈，咁我都多謝何丙，個編曲係一定令到大家覺得好正嘅。」問到慧嫻最期待演唱會時見到什麼畫面？慧嫻稱：「我睇人哋啲演唱會，見到歌手叫觀眾開電話燈，一齊燈海咁陪住唱歌。咁多年來我自己演唱會，我冇試過叫觀眾開燈咁做。我其實好鍾意呢種溫馨令人感動場面，我好希望，如果我開騷嗰日，由頭到尾...由第一隻歌開始，大家搖住個電話燈到最後一首歌，咁我可能真係會開心到喊，哈哈...我知咁搖隻手會好攰，但係我40周年喎，歌迷大家做啲嘢啦，當送俾我，哈哈。」
The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會
日期：21-22, 24-26/1/2025
時間：8:15PM
地點：紅磡香港體育館
票價：$980 / $680 / $480