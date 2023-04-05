陳慧敏出道10年感激林夕摑醒自己 拎埋棺材本做音樂

歌手陳慧敏(慧敏哥)日前(3 日)34歲生，《超級巨聲2》出身的慧敏哥推出新歌《十年如一日》，作為慶祝自己出道10周年的生日禮物。她自言對樂壇發展不太滿意，她感激填詞的林夕「兜巴摑醒自己」，「呢首歌係夕爺送畀我，去審視自己過去嘅光陰究竟過成點。」

歌唱事業原地踏步感無力

《十年如一日》新歌由澤日生作曲、由林夕填詞，慧敏哥感秋生透歌新歌如「兜巴摑醒自己」，她回想過去雖不同範疇中努力，但工作性質頗零碎又缺乏資金宣傳，經常都徒勞而無功，歌其中一句歌詞「十年彷彿一日得我聽到我的聲線」，尤為感觸，「我唔係太滿意過去十年喺樂壇嘅成績，覺得幾停滯不前甚至係原地踏步。夕爺嘅歌詞真係一嘢擊埋嚟，就好似講緊我蹉跎歲月嗰種無力、迷茫感覺，我好感激佢用呢份歌詞，一巴掌去摑醒我，而俾夕爺摑醒我，就算痛，都係覺得抵嘅！」