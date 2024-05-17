陳慧敏相隔7年再開音樂會 真情剖白兩度淚灑舞台

陳慧敏一連四晚的《「趁我們還有__ 」陳慧敏個人音樂會2024》昨晚(16日) 正式開鑼，隔7年再站香港舞台開音樂會，慧敏哥找來樂隊The Hertz擔任音樂總監兼樂手，在台上赤祼剖白內心世界，當唱到新歌《趁我們還有》和薜凱琪的《Better Me》時先後落淚，場面感人。

陳慧敏解釋，音樂會的名字「趁我們還有__ 」用了下間線，希望觀眾透過音樂會尋找心中答案，而她自己則填上了「角色、好奇心、選擇、情緒及自我認同」五組詞語，以此貫穿整個音樂會，並親自繪畫相關小卡派發給入場觀眾，當慧敏哥唱到《浪》時，憶述關於好奇心的往事：「做《浪》呢首歌嗰時冇乜budget，一個人走去雲南，坐喺木船上面，自己揸住航拍機，點知失靈，爭啲飛咗落海，結果喺淘寶用800蚊淘咗個師傅過嚟幫我拍呢個MV，拍完返嚟自己用iMovie去剪個MV，之後做埋封面設計再Upload上YouTube，自己去做宣傳。好多開心、辛酸，但都發現自己如果唔係呢啲考驗，都唔知自己原來可以做到咁多嘢，個MV最後都有喺電視播，證明Quality都OK㗎！」

The Hertz除了重新編製部份歌曲外，主音Herman亦與慧敏哥合唱The Hertz的《Now Here, Man!》帶動全場氣氛。不過，當演繹《自救》時，曲風一轉，她剖白心聲道：「我唔係一個好識講嘢、表達嘅人，有時甚至會用沉默表達自己，喺過往唔同嘅關係入面，我都有受傷過，但同時亦有令人受傷過，對於一啲逝去嘅愛情，我好希望我可以原諒別人，亦都原諒自己，因為我知道只有真正識得去自愛，識得錫自己，先可以真真正正自救。」