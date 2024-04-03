陳慧敏35歲生日宣布5月開騷 邀The Hertz任音樂總監

今天(3日)是陳慧敏的35歲生日，踏入生日零時零分，她在社交平台宣布於5月17及18日，在香港藝術中心壽臣劇院舉行兩場音樂會，並於4月10日優先訂票，慧敏哥說：「生日想送一份禮物俾自己，而不經不覺原來7年已經冇開個人騷，所以好想好想係今年完成呢個心願。」音樂會上，慧敏哥更興奮表示找來了The Hertz任音樂總監。

今次音樂會名為《「趁我們還有____ 」陳慧敏個人音樂會2024》，慧敏哥解釋，音樂會名用上下間線，原因是希望透過音樂會與大家去尋找各人心中的答案。她說：「疫情呢幾年返香港，成日聽到身邊人講失去！大家講嘅失去，係因為疫情？係因為經過咗好多生離死別？戰爭？定係因為好多嘢唔同咗？心情未平復到？所以我係到諗，會唔會嘗試換個角度諗，係大家談論失去同時，其實我哋仲有啲咩？所以有咗今次音樂會嘅主題，亦係一條填充題，同大家一齊面對、一齊搵內心答案。」