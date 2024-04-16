陳慧敏5月演唱會宣布加開兩場 期待跟The Hertz合作

陳慧敏(慧敏哥)已有七年沒有開音樂會，早前她宣布下月17日至18日在香港藝術中心壽臣劇院舉行兩場音樂會，門票於昨日(15日)發售，在2小時內售罄。她2宣布加開16日及19日兩場，合共舉辦4場演出。慧敏哥說︰「17同18號兩場已經賣晒，宜家加開兩場，好開心，多謝大家support。」

慧敏哥表示希望透個音樂會，與大家去尋找各人心中的答案，她說：「之前疫情非常辛苦，幾年穿梭澳門香港唔容易，有好長時間唔喺香港，呢啲經歷到自己再次回到香港重新出發唔容易，宜家仲可以開音樂會，一切都真係好感謝身邊嘅朋友，特別係最最最想多謝樂迷，所以自己最期待，係可以喺音樂會上聚首一堂，一齊係音樂會上搵番自己最珍惜嘅嘢，Share嗰一刻嘅感動。」

舞台設計上，慧敏哥透露會有少少融入大自然，是一個心靈之旅，為讓樂迷可以一同經歷這趟旅程，慧敏哥音樂會找來了The Hertz任音樂總監。她說：「自己好喜歡The Hertz，好開心今次搵咗佢哋，自己都未試過夾band, 好想透過今次音樂會成為一份子，然後邀請好多行內朋友、觀眾以一個互動形式嘅交流，係一個心靈旅程，觀眾會有一啲小卡抽，與平時睇嘅騷會好不一樣。」

至於身為音樂總監的The Hertz則透露和慧敏哥結緣在幾年前，慧敏哥看畢他們一個音樂會後，在社交平台發文並標注了他們開始，今次是The Hertz首次任音樂總監，好多謝慧敏哥的看重。現時預計音樂會將有不同環節，有些會令你興奮、有些會令人平靜，而他們覺得的最大挑戰是如何將The Hertz的原素加入慧敏哥的音樂內，令人感受到今次的合作。