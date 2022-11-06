陳慧琳到筲箕灣睇玩具 網民︰係咪搵超級小黑咪

陳慧琳雖已50歲，但她樣貌及身材仍keep得很好。

陳慧琳(Kelly)早前亮相HOY TV記者會，樣貌和身材零走樣，到新加坡開騷時又唱又跳，完全不覺Kelly已經是50歲。日前筲箕灣一間玩具店專頁分享一名男子與Kelly的合照，雖然她戴上口罩，化上淡妝，然而在零修圖下仍可見Kelly的皮膚非常好。

KOL「Terry的媒體懶人堂」亦有轉載帖文，並提及自己遇見Kelly的經歷。他說：「今日去筲箕灣天悅廣場行玩具市集，見到一位男士帶着兩姊弟行，沿路都好多人望住着住裙仔加長襪嘅姐姐。真係回頭望嗰隻望（點解我知，因為我都係其中一個）。然後望望下，覺得唔對路，嗰位男士好似一個藝人嘅老公。而嗰位靚姐姐，應該係佢太太。偷偷望多兩眼，原來真係陳慧琳來的。我就好興奮咁同朋友講見到Kelly，不過人哋一家人行緊街，當然唔敢打擾了。 相信市集裏面都唔止我一個認到，好多都默默地Wow，怕阻到人。50歲真係搵邊個信，靚到。」