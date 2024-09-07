陳慧琳宣布明年7月紅館開騷 嘉賓名單已有心水：想請偶像上台 

陳慧琳（Kelly）昨日（6日）出席品牌活動，下周五（13日）即將迎來52歲的她，表示今年生日可以放一日假與家人食飯，並笑言不需要驚喜簡單慶祝便可以，至於每年生日，兩個囝囝都會夾錢送花，並笑謂：「只要他們乖啲就得，不要經常窒我。他們又未到反叛期，亦不反叛，只間中講笑窒吓我，連爸爸都會窒。」

明年是Kelly入行30週年，昨日她宣布好消息，落實於明年7月舉行紅館演唱會，Kelly開心表示入紙申請多次終於獲批，坦言不想太辛苦，所以心目中計劃開6至7場，但視乎觀眾反應而定。而演唱會當期落實後，她亦已約定合作多年的雷頌德 （Mark）幫手籌備，她說：「生日願望係希望明年7月紅館演員會順利，已經mark住阿Mark個期，依家希望佢安排到時間返嚟，佢點都要瞓身幫手㗎喇！」Kelly更謂已開始構思rundown，配合香港歌迷，會以廣東歌為主。