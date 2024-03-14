陳慧琳已入紙申請紅館檔期 《時光厚禮》成兩榜新冠軍

陳慧琳(Kelly) 國語新歌《時光厚禮》於3月9日公布的「新城勁爆流行榜 - 本地榜」及「新城國語力排行榜」同時獲得冠軍，雙喜臨門。Kelly感謝新城廣播及環球唱片公司，形容心情雙倍開心，她表示去年推出了多首廣東歌，疫情期間一直在收歌，大部份都是廣東歌。直到疫情尾聲就收到這首國語歌，疫情後才可飛去新加坡錄音。

《時光厚禮》講述一對情侶在青春時認識，慶幸大家在最青春、最好的時間在一起，是上天的厚禮。Kelly透露：「最初收到Demo時有兩份歌詞，一份講述一個男人在四川飲湯；另一份則少女感較重，很有詩意。她笑言當然揀了後者的版本，聽到歌曲時，都忍不位流淚，腦海想起不少往事。」