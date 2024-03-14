陳慧琳已入紙申請紅館檔期 《時光厚禮》成兩榜新冠軍

陳慧琳(Kelly) 國語新歌《時光厚禮》於3月9日公布的「新城勁爆流行榜 - 本地榜」及「新城國語力排行榜」同時獲得冠軍，雙喜臨門。Kelly感謝新城廣播及環球唱片公司，形容心情雙倍開心，她表示去年推出了多首廣東歌，疫情期間一直在收歌，大部份都是廣東歌。直到疫情尾聲就收到這首國語歌，疫情後才可飛去新加坡錄音。
《時光厚禮》講述一對情侶在青春時認識，慶幸大家在最青春、最好的時間在一起，是上天的厚禮。Kelly透露：「最初收到Demo時有兩份歌詞，一份講述一個男人在四川飲湯；另一份則少女感較重，很有詩意。她笑言當然揀了後者的版本，聽到歌曲時，都忍不位流淚，腦海想起不少往事。」
Kelly指《時光厚禮》一曲音域很濶，承認很有難度，她說：「都幾難頂，Chorus部份都好難，錄音時還要高多一個Key，不用太大力。但都是一個音嘛，腹部要用好多力，我都驚唱完喉嚨痛，但現在駕馭到了。」
除了推出新歌，Kelly亦忙於舉行世界巡迴演唱會，稍後將赴上海、馬來西亞等地演出。她笑說：「最初我都冇諗做巡迴，只諗住做澳門站兩場玩下。」至於何時演出香港站？Kelly坦言已入紙紅館申請中，希望拿到好檔期。」
Kelly坦言現在唱歌表演，最主要為了粉絲，每一首歌及每一次演出都是送給粉絲們的禮物。她說：「他們想聽新歌我就做，我不是唱給自己聽。當然我都喜歡唱歌，都希望大家會來看。」