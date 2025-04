陳慧琳感激MIRROR就「女key」 Anson Lo奪三獎坦言路途不簡單

另外,橫掃三大獎項「ChillClub年度男歌手金獎」、「人人樂壇年度歌曲大獎」及「人人樂壇年度歌手大獎」的Anson Lo (盧瀚霆) 亦有在社交網大曬獎項,並感激神徒(粉絲暱稱)表示:「謝謝2024年每一位幫助過我的人,謝謝每一位投票給我的人,謝謝每一位神徒,You back me up, we back it up,感恩有你們每一位的愛護,一起繼續成為互愛共同體。」他續指:「這段路途不簡單,但我會繼續專注做好自己,做好音樂 堅持跳唱這一條路。」