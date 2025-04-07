陳慧琳感激MIRROR就「女key」 Anson Lo奪三獎坦言路途不簡單

完騷後，Kelly 在社交網興奮分享多張大合照，並寫道：「從來未試過同二十幾位歌手一齊唱失憶周末，thank you Mirror 同肥仔就咗我女仔key，佢哋真係好gentlemen ! Collar跳Shake Shake 型到我都想跳埋一份，你哋太可愛啦！ 同3隊新生代嘅歌手一齊合作，佢哋嘅活力令全場high 爆！」肥仔梁業留言表示：「開心」。

另外，橫掃三大獎項「ChillClub年度男歌手金獎」、「人人樂壇年度歌曲大獎」及「人人樂壇年度歌手大獎」的Anson Lo （盧瀚霆） 亦有在社交網大曬獎項，並感激神徒（粉絲暱稱）表示：「謝謝2024年每一位幫助過我的人，謝謝每一位投票給我的人，謝謝每一位神徒，You back me up, we back it up，感恩有你們每一位的愛護，一起繼續成為互愛共同體。」他續指：「這段路途不簡單，但我會繼續專注做好自己，做好音樂 堅持跳唱這一條路。」