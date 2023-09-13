熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 天氣 水浸 林作 JPEX 綠色債券 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 夜市經濟 福島核污水 好去處 網上熱話 大閘蟹2023 中秋節2023 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 親海駅II 日圓匯率 月餅 冼迪琦 逆按揭
返回
娛樂
2023-09-13 19:51:10

陳慧琳排舞室過生日 為月底演唱會加強排練

分享：
陳慧琳今天牛一，正忙於準備澳門演唱會的她要在排舞室過生日。

陳慧琳今天牛一，正忙於準備澳門演唱會的她要在排舞室過生日。

陳慧琳（Kelly）今天生日，但正忙於準備澳門演唱會的她，暫時放低家人，選擇排舞室與一班dancers渡過，Kelly說：「疫情下好耐冇試過一班人過生日，今日好開心！可以同一班舞台戰友齊齊砌蛋糕，兩個囝囝就等我今晚排完舞再同我屋企慶祝，生日願望？梗係身體健康，演唱會順利。」
 

Kelly闊別演唱會舞台四年，將於本月底在澳門舉行一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》。

Kelly闊別演唱會舞台四年，將於本月底在澳門舉行一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》。

闊別演唱會舞台四年，將於今個月底在澳門舉行一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》的Kelly，連月密鑼緊鼓為演唱會綵排，以兌現個唱頭part炸場令Fans們high爆的承諾，所以就算今日生日，Kelly一早已精神奕奕抵達排舞室排練，並說：「呢兩個月，其實我都keep住排舞，每日大概排四個鐘，但現在距離演唱會不足一個月時間，加上今次好多part會用上好多dancers，所以想加大力度排齊人綵排。」

另外，Kelly十分感謝粉絲特意為她籌備生日應援，包括尖沙咀至中環摩天輪的流動應援車、尖沙咀大型LED廣告版及茶飲店的生日應援以及多區的巴士站新曲廣告牌應援等，Kelly說：「好多謝fans咁多年對我嘅支持，今年又花好多心思幫我應援，為答謝大家，我會出盡萬二分努力為澳門演唱會做到最好，同大家過一個難忘，興奮嘅晚上。」

陳慧琳暫時放低家人，選擇排舞室與一班dancers渡過。 陳慧琳牛一當天暫時放低家人，選擇排舞室與一班dancers渡過。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受