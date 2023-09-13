陳慧琳排舞室過生日 為月底演唱會加強排練

陳慧琳今天牛一，正忙於準備澳門演唱會的她要在排舞室過生日。

陳慧琳（Kelly）今天生日，但正忙於準備澳門演唱會的她，暫時放低家人，選擇排舞室與一班dancers渡過，Kelly說：「疫情下好耐冇試過一班人過生日，今日好開心！可以同一班舞台戰友齊齊砌蛋糕，兩個囝囝就等我今晚排完舞再同我屋企慶祝，生日願望？梗係身體健康，演唱會順利。」

闊別演唱會舞台四年，將於今個月底在澳門舉行一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》的Kelly，連月密鑼緊鼓為演唱會綵排，以兌現個唱頭part炸場令Fans們high爆的承諾，所以就算今日生日，Kelly一早已精神奕奕抵達排舞室排練，並說：「呢兩個月，其實我都keep住排舞，每日大概排四個鐘，但現在距離演唱會不足一個月時間，加上今次好多part會用上好多dancers，所以想加大力度排齊人綵排。」

另外，Kelly十分感謝粉絲特意為她籌備生日應援，包括尖沙咀至中環摩天輪的流動應援車、尖沙咀大型LED廣告版及茶飲店的生日應援以及多區的巴士站新曲廣告牌應援等，Kelly說：「好多謝fans咁多年對我嘅支持，今年又花好多心思幫我應援，為答謝大家，我會出盡萬二分努力為澳門演唱會做到最好，同大家過一個難忘，興奮嘅晚上。」