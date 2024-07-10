陳慧琳新歌12個造型穿梭景賢里 電影級CG配勁舞加靚人靚境震撼眼球

陳慧琳(Kelly) 推出全新廣東單曲《一念天堂，二人結界》，MV製作極盡心思，用上電影級CG效果打造，而且在2日時間內拍攝12個造型，連同多場群舞畫面，為樂迷送上極致的視、聽享受。 《一念天堂，二人結界》由雷頌德作曲、編曲，與楊振邦一同監製，並由朱琳填詞。歌曲節奏爽快，加上Kelly的真摯的演繹，希望帶領聽眾拋開顧慮，全心全意投入到浪漫的天堂之中，專注在當下的浪漫氛圍。

《一念天堂，二人結界》MV畫面用到塔羅牌元素去拍攝，用上6張牌貫穿整個故事，分別是：Card of Death死神牌、The Moon月亮牌、The Chariot戰車牌、The Star星星牌、The Sun太陽牌、The Lovers愛人牌。寓意愛情必須經歷毀滅、迷惘、重拾鬥志、抱持希望、拾回熱情，最後如愛人牌一樣修成正果。 導演Sheng亦解釋了拍攝概念，他說：「MV中Kelly化身了6個塔羅牌人物貫穿整個MV，因為愛情上大家都喜歡求神問卜，故用塔羅牌這個元素添上了神秘感，在這個設定中加上《愛麗絲夢遊仙境》的概念去拍，讓Kelly進入了一個未知的世界去展開MV。」