陳慧琳星星兔巨型廣告車遊走日本街頭 合唱歌便利店都有得播

星星兔的「WHEN SING SING RABBIT MEETS」項目繼頭炮與周國賢在日本推出日文歌曲《恋花》(KOIBANA)首登渋谷大銀幕，今年更邀請到天后陳慧琳合唱日文歌曲《愛しさの中で》，讓樂迷驚喜萬分。 Kelly曾在日本多個廣告、日劇和電影，更推出日文唱片，合作的日本巨星包括金城武、竹野內豐、深田恭子等等。星星兔說有幸跟前輩Kelly合作，全因多年前創作過一首歌曲給Kelly而結下緣份，並表示要把自己所有最好的東西都拿出來，答謝Kelly答應此次合作，是一個難能可貴的奇妙旅程。

這次日本宣傳首次以巨型廣告車驚喜遊走渋谷街頭，廣告車行走時更巧遇外國遊客在玩渋谷高卡車尾隨，不說還以為是一支特意安排的新歌打氣巡遊隊伍，非常有感。同步更於渋谷的兩個大屏幕播放日文新歌《愛しさの中で》。早前於香港舉行的歌曲MV展覽亦把大部份展品搬到日本Shibuya Modi商場展出。 星星兔興奮表示：「因為展覽首次於日本舉行，所以自己非常緊張，每天都會到展覽會場視察確定所有運作正常，因為在展覽場地的上一層便是正在銷售期間限定的四款卡式帶的HMV&BOOKS。星星兔於展覽場地上遇到買了全套四款卡式帶的日本粉絲，還對自己說期待下一首新歌推出，感到十分喜出望外！」

香港舉行的歌曲MV展覽亦把大部份展品搬到日本Shibuya Modi商場展出。