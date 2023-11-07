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娛樂
2023-11-07 14:36:07

陳慧琳星星兔巨型廣告車遊走日本街頭 合唱歌便利店都有得播

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陳慧琳與星星兔合唱日文歌曲《愛しさの中で》現可在全日本全家便利店聽到。

星星兔的「WHEN SING SING RABBIT MEETS」項目繼頭炮與周國賢在日本推出日文歌曲《恋花》(KOIBANA)首登渋谷大銀幕，今年更邀請到天后陳慧琳合唱日文歌曲《愛しさの中で》，讓樂迷驚喜萬分。

Kelly曾在日本多個廣告、日劇和電影，更推出日文唱片，合作的日本巨星包括金城武、竹野內豐、深田恭子等等。星星兔說有幸跟前輩Kelly合作，全因多年前創作過一首歌曲給Kelly而結下緣份，並表示要把自己所有最好的東西都拿出來，答謝Kelly答應此次合作，是一個難能可貴的奇妙旅程。

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歌曲宣傳其中一項是巨型廣告車遊走渋谷街頭。

這次日本宣傳首次以巨型廣告車驚喜遊走渋谷街頭，廣告車行走時更巧遇外國遊客在玩渋谷高卡車尾隨，不說還以為是一支特意安排的新歌打氣巡遊隊伍，非常有感。同步更於渋谷的兩個大屏幕播放日文新歌《愛しさの中で》。早前於香港舉行的歌曲MV展覽亦把大部份展品搬到日本Shibuya Modi商場展出。

星星兔興奮表示：「因為展覽首次於日本舉行，所以自己非常緊張，每天都會到展覽會場視察確定所有運作正常，因為在展覽場地的上一層便是正在銷售期間限定的四款卡式帶的HMV&BOOKS。星星兔於展覽場地上遇到買了全套四款卡式帶的日本粉絲，還對自己說期待下一首新歌推出，感到十分喜出望外！」

香港舉行的歌曲MV展覽亦把大部份展品搬到日本Shibuya Modi商場展出。

很多人都說新歌MV像拍了一套荷里活電影，故星星兔和團隊分別參加了多個大大小小的國際MV頒獎禮，就在日文歌於113日推出的同日再次迎來好消息，一口氣贏得了布達佩斯IMVA國際音樂錄像頒獎禮的「最佳首次導演MV 」、「最佳服裝」、「最佳製作」、「最佳視覺效果」和「最佳亞太地區MV」五個獎項。Kelly 知道MV再度在國際性頒奬禮拿多個奬項都感到好開心，今次日本宣傳日文版歌曲因工作檔期太滿所以去不到日本，但都為星星兔打氣。

星星兔說這次在日本的宣傳是有史以來最強勁的一次，其他宣傳還包括全日本全家便利店歌曲播放、渋谷中央街歌曲播放以及電視節目片尾曲宣傳，希望以不同的形式和大家見面。

 

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