陳慧琳爆囝囝驚無拖拍 對母校玫瑰崗中學停辦感可惜

陳慧琳(Kelly)與王丹妮、崔乘飛到尖沙咀出席時裝品牌活動，黃祥興擔任大會司儀。Kelly稱12月將到美加舉行演場會，所以今日亦特別在店舖挑選演唱會服裝。她坦言家中的衣櫃長期沒位，房間有一個袋擺放穿過的衣服，並稱老公也要讓出位置。

盼囝囝女友識唱自己歌

問到兩個仔對時裝有沒有興趣，她稱不明白為何他們的衣服不合身，襪也破都可以照穿，但自己沒有要求囝囝要學識配搭衣服。Kelly提到兩個仔每逢打風都很開心，令她非常苦惱，但他們都因為讀國際學校，讀書未有太大壓力，並透露兩子近日先後患上流感。她更爆囝囝有跟自己聊女同學，更擔心這世找不到女朋友，笑言要求囝囝的另一半要人品好及識唱她的歌。

談到她的母校玫瑰崗中學要停辦，她坦言感到好可惜，問到有沒有機會回學校拍MV當作留念，她表示可以考慮，但又好像沒有歌關於學校，要好好考慮一下。

最想請雷頌德做嘉賓

提到在澳門開騷爆哭，她稱見到大家仍這麼支持自己，很感動，並預告一定會在香港開騷。她稱今次演出有不少國語歌，所以希望明年香港騷是全廣東話歌，最希望可以邀請到雷頌德做嘉實，而對方有反叫她到英國開騷，自己也希望可以到當地舉行個唱。她透露當時邀請馮德倫真的等了一個月，笑言自己都有兩手準備，若對方不來仍有plan B，大讚馮德倫現時變得更有型。