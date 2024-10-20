陳慧琳留定兩隻戒指俾囝囝結婚 拍賣手袋全因嫌保養煩

陳慧琳(Kelly)今日出席銀行活動，她在全新一輯廣告飾演兩子之母毫無違和感，盡顯三代同堂的溫馨時光。Kelly稱這次拍攝讓她覺得廣告橋段太貼近自己的現實生活，更大讚兩位小演員比自己的兒子更乖巧，拍攝過程十分順利。
廣告中兩名兒子因為搶玩具，Kelly要出口阻止，Kelly笑言：「拍呢個廣告都諗番佢哋細個嗰陣，同廣告入面啲小演員一樣會爭玩具㗎，不過宜家兩個都大個仔，各有各玩唔洗我再勸交啦！」
再被問到最想兒子由自己身上遺傳到的特質，Kelly表示希望兩個囝囝都似自己是爽朗直率的人，勇於面對困難。對於廣告中公公對孫兒的寵愛，Kelly直指在現實生活中兩個兒子受的寵愛更誇張，但卻不會爭風吃醋，亦感恩能夠擁有三代同堂的福氣。
不介意兩子日後唔結婚
Kelly受訪時透露爸爸早前送了她一隻藍寶石戒指，自己在結婚時也收到很多爸爸送的珠寶。問到收到的珠寶是否會傳承給兩位兒子，她表示早前曾想過這個問題，因為老公送了一隻結婚戒指，想過再買一隻，如今收到爸爸給的戒指，到時便可待兩子結婚時交給他們。不過，她坦言如今世代可能大家都不會結婚，最重要他們開心及不要連累到別人。
嫌保養煩
早前Kelly將珍藏的手袋拿出來拍賣，總成交價約3百幾萬，當中部份款項撥落慈善用途，餘下的款項未有計劃。她稱自己決定割愛時，每天迫自己拎一個。她指有時去排舞不方便拿手袋，加上香港潮濕，又要長期開抽濕機、冷氣機、空氣清新機，加上有很多人詢問會不會賣某幾個袋，所以決定拍賣。問到拍賣了十個手袋，騰出來的位置是否已經補回，她笑謂已經補回。