陳慧琳留定兩隻戒指俾囝囝結婚 拍賣手袋全因嫌保養煩

陳慧琳(Kelly)今日出席銀行活動，她在全新一輯廣告飾演兩子之母毫無違和感，盡顯三代同堂的溫馨時光。Kelly稱這次拍攝讓她覺得廣告橋段太貼近自己的現實生活，更大讚兩位小演員比自己的兒子更乖巧，拍攝過程十分順利。

廣告中兩名兒子因為搶玩具，Kelly要出口阻止，Kelly笑言：「拍呢個廣告都諗番佢哋細個嗰陣，同廣告入面啲小演員一樣會爭玩具㗎，不過宜家兩個都大個仔，各有各玩唔洗我再勸交啦！」

再被問到最想兒子由自己身上遺傳到的特質，Kelly表示希望兩個囝囝都似自己是爽朗直率的人，勇於面對困難。對於廣告中公公對孫兒的寵愛，Kelly直指在現實生活中兩個兒子受的寵愛更誇張，但卻不會爭風吃醋，亦感恩能夠擁有三代同堂的福氣。