陳慧琳登上紐約時代廣場 新歌MV花2日時間換7個造型

陳慧琳(Kelly)繼《花花宇宙(Glorious 80’s Remix)》後，再與雷頌德合作炮製洗腦電音舞曲，Kelly特地為第三首單曲《談情的價值》MV排舞，花2日時間共換了7個造型。同時，Kelly 獲音樂串流平台Spotify的「EQUAL Global Music Program」企劃選5月份的香港代表，Kelly的巨照將於美國時間5月23日登上紐約曼哈頓區的時代廣場(Times Square)上的LED屏幕，為新歌《談情的價值》開個好頭，氣勢如虹。

意識流MV 《談情的價值》由雷頌德包辦曲、編並與楊振邦共同監製，起用首次合作的填詞人許弘毅，談討何謂愛的價值，「敢愛敢恨 先有出息」、「臨場考鎮定 離場見本性」、「誰曾貶過值 單身再估量市值」等歌詞，寫出渴望得到愛同時被人性牽絆的矛盾。 愛情有令人著迷的魔力，有人為此不惜遍體鱗傷，偏要在愛海浮沉追逐一個未知的答案。愛情如此抽象，故MV亦用上比較意識流的手法，將不同對愛的解讀放到畫面之中，例如Kelly與舞者組成的三角形排列，是對照古文明的金字塔建築，寓意愛情的神秘莫測；中段一對滿身傷痕的情侶在玩俄羅斯輪盤，相愛卻相害；Kelly撐著輕舟在愛的苦海拯救眾生，在地上掙扎的舞者代表為愛執迷的人。