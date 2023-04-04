陳慧琳相隔6年再辦二手衫慈善義賣 捐出超過8千件衣物

距離上次舉行「陳慧琳二手衫慈善義賣」已時隔6年，疫情期間，陳慧琳（Kelly）的兒童助學基金直接現金支助了五百多個家庭，捐贈了20萬份檢測包予13間院舍及機構，共捐贈了超過百萬。

而是次「陳慧琳二手衫慈善義賣」將於4月5日至12日於尖沙咀新港中心舉行，所有善款亦會撥捐陳慧琳兒童助學基金。Kelly表示：「上次義賣籌到超過一百萬，希望今次會籌得更多善款，因為貨品數量比上次多，貨品都收集了6至7年。」是次義賣，Kelly捐出超過 8千件衣服、手袋、兒童書藉、玩具等等。提及到產品擺放，Kelly表示今次更化身Art director！她表示：「大部分產品擺放位置都是自己設計，例如手袋係最受歡迎，當然擺在當眼位置，其次鞋就好整齊咁排列出來。」今次有超過8千件貨品，Kelly執拾時都尋回不少回憶，她說：「執嘅時候都會有啲衫唔捨得，有啲就淨係着過一次，有啲重好有回憶，係出show或者旅行着過！」另外，今次因已儲了6、7年，「砌場」都係大工程，所以老公都有幫手：「老公幫手砌BB床、掛油畫；仔仔黎到現場見到自己啲玩具都有唔捨得，然後又再拎翻屋企。」

「陳慧琳二手衫慈善義賣」

日期：2023年4月5日至12日

時間：12:00-20:00

地點：尖沙咀新港中心LG01號鋪