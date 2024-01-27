陳慧琳聽demo已經眼濕濕 新歌重溫青春美好拍MV過足戲癮

陳慧琳(Kelly)2024年全新國語派台作品《時光厚禮》，題材是關於青春的溫情回憶，青春是我們人生階段中美好又難忘、很特別的一段時光，青春是時光贈予我們的厚禮。

是次Kelly對於歌詞、編曲、以致錄音的過程，都投入其中給予不少意見，實實在在是由Kelly的經歷而組成的一份情感，透過她的音樂娓娓道來。Kelly的那種淡然卻感觸深刻的唱法，令人重溫大家青春美好時候的溫度。雖然已經是往事，卻深深留藏在內心深處，成為下一步的動力，帶有一種正面的感動和欣慰感。