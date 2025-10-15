陳慧琳自認I人驚人多 冇意仿效鄭秀文出席叱咤頒獎禮

陳慧琳（Kelly）今日（15日）現身金鐘出席品牌活動，她接受訪問回應日前老公被捕獲獨自行街：「佢冇買嘢，只不過去睇啫！好難逼到佢買嘢，真係要啱先得。」她指老公曾經送過許多禮物給她，卻不適合她使用。她說：「試過買手鈪俾我，但太大，又退唔到貨，嘥晒！」講到會否要求老公贈送附送卡讓她瘋狂購物，她幽默表示：「唔使，黑卡我有好多。但事實上一張都冇。」

透露將會出新歌 提到音樂發展方面，Kelly透露即將會推出新歌。被問到會否考慮出席叱咤頒獎典禮，她說：「應該唔會啦！」談及好友鄭秀文今年出席叱咤頒獎典禮成為一時佳話，她則表示：「都冇出過，突然之間去會好傻，睇吓有冇獎先。」她指現階段推出新歌並沒有刻意做任何電台宣傳。對於出席樂壇頒獎典禮，她直言興趣不大：「其實我好怕呢啲頒獎典禮，因為我係I人，唔係好鍾意太多人，當係一份工作咁。」

首次與孫耀威同台合唱 講到最近開世界巡迴演唱會，邀請好友孫耀威演唱會嘉賓，她說：「其實真係未試過同佢同台，同埋又唱返佢作俾我嘅歌，我覺得好有意思。」被問到會否考慮申請啟德場地開香港演唱會part two，她回應：「又再開？我巡迴演唱會都仲未搞掂，俾我唞吓行吓街先。」她續說正在策劃其他工作安排當中。至於會否考慮拍戲，她直言因為忙於籌備演唱會，暫時沒有這個打算。提到最近金城武新電影《風林火山》正在熱播當中，她指未有時間去到戲院欣賞。