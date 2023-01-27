陳慧琳車禍後首復工 自爆面部留疤痕未消腫需時間康復

現年50歲的陳慧琳（Kelly）與13歲「蝦餃仔」劉昇，去年12月中由司機接送離開何文田加多利山大宅，在落斜時於嘉道理道與對面線一輛私家車迎頭相撞，Kelly面部、手部擦傷，腳部撞瘀，「蝦餃仔」亦撞瘀面部，兩人被送往廣華醫院接受治療後返回家中休養，當時Kelly亦在社交平台報平安，表示只是皮外傷，並無大礙。

時隔接近個半月，Kelly今日（27日）在社交網首度發文，並分享工作照片，相中見她穿上黑白色禮服，身形弗爆，她更自爆臉部留有疤痕未完全消腫，Kelly說︰「車禍後第一個photo shoot，塊面未完全消腫，仲有啲𢲡。我知道需要時間康復，但係時間唔等人，而這個工作亦是撞車之前已經接咗，冇辦法唯有抱住樂觀嘅心態迎接工作。懷著戰戰兢兢嘅心情，一入門口就見到王丹妮喺度影緊相，成個團隊同我打招呼，Hello... 心諗佢哋好似見唔到我撻疤喎...... Yes，過咗第一關。接着同事攞出一盤盤剛到港嘅珠寶，WOW，極速唔記得咗自己仲有受傷。唔知係唔係兔年行好運嘅關係，竟然鏡頭出嚟好靚喎，遇上好嘅攝影師、好嘅燈光、好嘅場地，極速超額完成！最後祝大家兔年吉星拱照，最緊要出入平安﹗」商台DJ朱薰留言︰「好靚！完全唔覺！」網民都表示說︰「完全睇唔出有傷痕！」