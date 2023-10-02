陳慧琳預告或明年底香港開唱 馮德倫做嘉賓諗足一個月

陳慧琳(Kelly) 闊別演唱會舞台四年，她在澳門舉行一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》圓滿結束。身型fit爆的她以七套包含華麗、閃亮、性感、高貴及跳脫服飾、配以歷年經典情歌及跳舞歌再會歌迷。兩場演唱會，Kelly不但得到好友馮德倫力撐擔任特別嘉賓，台下歌迷瘋狂又投入的舉動便令Kelly感動得在台上流淚。 馮德倫(Stephen)任嘉賓更大開金口，與Kelly合唱， Stephen表示：「我唔單只好耐冇唱過呢隻歌，我仲要係好耐冇唱過歌。」Kelly即笑言：「聽得出！保持返20年前嗰個水準，都OK嘅。」Stephen聽到Kelly的美言，即道：「你就保持返20年前一樣咁嘅樣，跳舞又冇變過。」Kelly即指Stephen只要剃了鬍鬚，一樣有型。

久別歌迷，Kelly除了精心炮製歌單，她亦分享了自己的內心世界。她提及在初出道時，因為當時的經理人Paco幫她找了神算子算一算，指紅色最旺Kelly，所以出道時她由宣傳照到出席活動，都是以紅色裝束示人，結果紅足20多年，不過Kelly道：「其實我又唔係好信呢啲嘢，但又會諗返起，如果當年唔係著紅色，今日又輪唔輪到我企喺呢個台呢？又唔知可唔可以再企耐啲呢？」這時台下歌迷尖叫聲不斷，瘋狂叫喊Kelly的名字，看到如此熱烈的反應，Kelly最終忍不住哭起來，並說：「唔知仲可以企多幾多年呢？呢啲都係唔好諗咁多喇，自然啲啦！」 在演唱會尾段，Kelly連續送上《戀愛情色》、《不得了》及《不如跳舞》三首快歌，不少歌迷也按耐不住湧到台前跟著起舞，掀起全晚高潮，而Kelly在Encore過《星夢情真》及《對你太在乎》後，演唱會亦曲終人散。

完成兩場演唱會後，Kelly雖然出盡全力唱到聲沙，但台下反應令Kelly開心興奮，說：「因為終於放監可以食嘢喇！可以食乜嘢都得喇！因為見到我啲衫，真係多啲啲肉都唔得，我而家可以盡情擦返餐飽。」問到是否在台上哭最為難忘，Kelly道：「好多都好難忘，因為今次個Show好多新嘅嘢，每一Part都排咗好耐，希望帶啲好嘢俾大家睇，我冇預自己會喊，仲諗住唔會喊㗎啦！但見到咁多Fans支持忽然間有少少感觸，但有叫自己唔好喊，因為我要繼續唱歌，所以最終都收拾心情。」