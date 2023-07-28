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娛樂
2023-07-28 13:59:02

陳慧琳馮德倫相隔25年再拍MV演情侶 Stephen：當年似Kelly弟弟

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陳慧琳與馮德倫相隔25年再與MV合演情侶。

陳慧琳與馮德倫相隔25年再與MV合演情侶。

陳慧琳(Kelly)今年全面回歸樂壇，近期頻頻曝光， Kelly日前擔任MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)個人演唱會嘉賓，與教主跳唱《花花世界》，狀態大勇。Kelly繼5月跳舞快歌《談情的價值》後，推出遺憾戀曲《烈愛成灰》，並請來好友馮德倫(Stephen)擔任MV男主角，兩人繼1998年的《北極雪》後，相隔25年再在音樂上合作，演繹一段曾經轟烈，最後化成灰燼的揪心愛情故事。

Kelly在新歌《烈愛成灰》MV中，與馮德倫合演一段揪心愛情。 在《烈愛成灰》的MV中，Kelly是一位動畫師。 在《烈愛成灰》的MV中，Kelly是一位動畫師。 在《烈愛成灰》的MV中，Kelly是一位動畫師。 馮德倫在《烈愛成灰》的MV中，與Kelly分手多年後，在對方的畫展上再見。 Kelly在《烈愛成灰》的MV中，在個人畫展上跟分手多年的前度再見。 Kelly與馮德倫在《烈愛成灰》的MV中，演繹一段曾經轟烈，最後化成灰燼的揪心愛情。

馮德倫沒打算再展歌

Kelly非常高興邀得Stephen當男主角，她表示：「這個角色好適合馮德倫做，MV故事講述兩人從相識到拍拖，相隔多年之後再重逢的情節。Stephen保養得很好，好開心再有機會與他合作。」Stephen坦言：「我們以往經常合作，例如《北極雪》、《紀念日》，還有拍攝過很多旅遊特輯。特別是很多年前，我們在《北極雪》MV裡飾演情侶，但當時我的樣子比較年輕，就像飾演Kelly的弟弟一樣。到現在我終於可以成熟一點，再跟Kelly在MV故事裏面飾演情侶。」當Stephen被Kelly問到何時再一展歌喉，Stephen笑言有需求才會有供應，但現在沒有需求，故暫未有計劃。

陳慧琳與馮德倫曾合唱《北極雪》，在MV中合演情侶。 馮德倫自言在《北極雪》MV中，似Kelly的弟弟。 陳慧琳與馮德倫曾合唱《北極雪》，在MV中合演情侶。 陳慧琳與馮德倫曾合唱《北極雪》，在MV中合演情侶。 馮德倫自言在《北極雪》MV中，似陳慧琳Kelly的弟弟。 馮德倫自言在《北極雪》MV中，似陳慧琳Kelly的弟弟。 馮德倫自言在《北極雪》MV中，似陳慧琳Kelly的弟弟。 馮德倫自言在《北極雪》MV中，似陳慧琳Kelly的弟弟。

在《烈愛成灰》的MV中，Kelly是一位動畫師，而Stephen是一位甜品師傅，兩個人都有着各自的夢想，彼此一齊奮鬥，希望自己的努力受到肯定。可惜兩人最終分手收場，過了多年再見，已是Kelly舉辦的個人動畫展。兩人一起看Kelly製作的動畫，相視而笑，儘管有些遺憾，一瞬間，過往的情愫也不再重要，更多的是無盡的感謝。MV將於7月28日晚上9時推出。

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