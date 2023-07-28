陳慧琳馮德倫相隔25年再拍MV演情侶 Stephen：當年似Kelly弟弟

馮德倫沒打算再展歌 喉

Kelly非常高興邀得Stephen當男主角，她表示：「這個角色好適合馮德倫做，MV故事講述兩人從相識到拍拖，相隔多年之後再重逢的情節。Stephen保養得很好，好開心再有機會與他合作。」Stephen坦言：「我們以往經常合作，例如《北極雪》、《紀念日》，還有拍攝過很多旅遊特輯。特別是很多年前，我們在《北極雪》MV裡飾演情侶，但當時我的樣子比較年輕，就像飾演Kelly的弟弟一樣。到現在我終於可以成熟一點，再跟Kelly在MV故事裏面飾演情侶。」當Stephen被Kelly問到何時再一展歌喉，Stephen笑言有需求才會有供應，但現在沒有需求，故暫未有計劃。