陳慧琳「入五」後型爆開騷 新加坡站台帶領萬人大合唱

陳慧琳（Kelly）踏入50歲人生關口，依然保養住昔日美貌及體型，凍齡多年仍狀態十足！

Kelly獲One Love Festival新加坡2022邀請，日前已和舞蹈員團隊飛到當地進行綵排練習，昨晚（22日）正式站台演出，Kelly帶來由雷頌德（Mark）重新編曲的《花花宇宙》Glorious 80’s一曲出場，在一遍尖叫聲下將現場氣氛推致高潮。接住Kelly同大家打招呼，叫大家準備好升溫，一連唱出《都是你的錯》、《三秒鐘》、《Love Paradise》、《對你太在乎》、《北極雪》、《記事本》等多首經典歌曲；已多年未有到來新加坡，Kelly直言：「由在機場fans接機，亦有fans問我認唔認得自己，見到佢地咁多年來一直支持，感動又開心，希望日後會再有多啲機會同大家表演！」每次造型上Kelly都會落足心機，今次以「型」作為主題，先以Sportmax futuristic漆皮反光tube dress登場，再換上一身adidas x Gucci 的sporty look配以大大副太陽眼鏡，同一班dancer以串燒勁歌熱舞作結，對於今次超額完成「撻着引擎」之演出，她說：「今次演出除咗同大家回味金曲亦想俾啲新鮮感大家，除咗《花花宇宙》之外，medley《大日子》同《不如跳舞》都係重新編曲；見到台下過萬粉絲冒住雨都一齊又跳又唱好。」現場一到下雨，但亦無礙歌迷熱情，唱到《北極雪》和《記事本》更來個全場萬人大合唱。