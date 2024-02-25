陳慧琳19年後重臨廣州 邀周筆暢重拍九年前頭貼頭合照

陳慧琳Kelly去年年尾展開巡迴演唱會，帶著她的所屬跳舞軍團由澳門操到美加，昨晚Kelly再將《陳慧琳SEASON2世界巡迴演唱會》帶到廣州體育館，與9千歌迷齊齊度元宵。闊別廣州歌迷十九年的Kelly，唔少得以連串經典歌快歌炸爆現場外，更請來周筆暢任表演嘉賓，二人細數當年合作經過，又重演九年前同框畫面，令周筆暢大讚Kelly完全沒變。



演唱會一開始，Kelly率領軍隊以《Ask》及《都是你的錯》兩首快歌打頭陣後，隨即與台下歌迷打招呼，甫開口台下已歡呼聲不絕，Kelly說：「大家記唔記得對上一次我嚟廣州開演唱會係幾時？五年？十年？係十九年！十九年呢個數都有啲驚，如果十九年後再返嚟⋯⋯唱到歌，你哋會唔會嚟睇？或者到時搵個AI，但今日就有呢個純天然無添加嘅頂住先。」然後Kelly唱出新歌《時光厚禮》，以喻意青春是時光贈予我們的厚禮，慶幸在她最好的樣子時與大家相識，台下則全場燈海大合唱回應Kelly。





十九年無見廣州歌迷，Kelly除特別換上新一批服飾，令歌迷有新鮮感外，又請來多年沒有再同台的周筆暢做嘉賓，驚喜合唱經典歌《紀念日》。周筆暢與Kelly緣起2006年電影《春田花花同學會》，所以當演唱會大屏幕展示出二人當年劇照時，周筆暢帶點感觸透露這是她人生第一部電影，造型很傻，Kelly則不禁大叫：「十八年前，係十八年，My God！你個樣傻，我都唔精得去邊，跟住再合作係2015年做你嘉賓，隔咗九年，要同你映番張相。」然後Kelly與周筆暢頭貼頭重拍當年照片作對比，又笑指自己需要美圖，而周筆暢隨即說：「唔使，你都冇變到，一樣靚！」由於今次周筆暢是專程由北京飛到廣州撐場，令Kelly大為感動，所以台上多次感謝對方。

