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娛樂
2025-04-11 12:11:04

陳慧琳7月舉行八場個唱慶祝30周年 突破紅館框架玩延伸舞台

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陳慧琳宣布今年7月再站紅館舞台，共開騷八場。

陳慧琳宣布今年7月再站紅館舞台，共開騷八場。

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樂壇天后陳慧琳Kelly為慶祝入行30周年，宣布將於今年71120日假紅館舉行八場《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》，渣打信用卡客戶可於428日開始優先訂票，門票在57日起公開發售。演唱會將以「結界」為主題，Kelly帶領樂迷穿越時空，重溫30年音樂旅程。演唱會並特別打造兩條延伸式舞台，突破紅館傳統框架，讓觀眾體驗前所未有的近距離與Kelly互動。

Kelly日前為《Chill Club推介榜年度推介24/25》壓軸出場，率MIRROR、COLLAR及ERROR成員跳唱《失憶周未》。

Kelly日前為《Chill Club推介榜年度推介24/25》壓軸出場，率MIRROR、COLLAR及ERROR成員跳唱《失憶周未》。

Kelly2023年開展了《陳慧琳Season 2》巡迴演唱會，先後走過澳門、內地、馬來西亞及美加等地，苦等兩年終於成功搶到紅館檔期，在今年7月舉行八場演唱會，看似是終極一站，同時也是巡迴的新一章，Kelly說：「剛巧今年是入行30周年，好開心入紙成功搶到紅館檔期，所以今次演唱會除了融入《Season 2》的元素外，還會為歌迷全新打造獨特體驗，包括全廣東話歌、全新歌衫，有大家諗到的經典歌同新歌外，亦有一些舊歌一直想唱但無唱，總之希望大家入我的『結界』開心玩一晚。」今次演唱會更會以創新舞台設計震撼樂迷，主舞台將延伸出兩條超長舞台，讓Kelly能與歌迷拉近距離，舞台同步配以頂尖燈光、視覺特效，展現Kelly不變魅力，務求打造一場跨越時空的音樂盛宴。Kelly表示：「30年來歌迷的支持是我最大的動力，這次演唱會是送給他們的禮物，希望每個人都能在這個『結界』裡找到屬於自己的回憶。」

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陳慧琳慶祝入行30周年，7月11至20日假紅館舉行八場《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》。 今次演唱會以創新舞台設計，主舞台將延伸出兩條超長舞台，讓Kelly能與歌迷拉近距離。 Kelly表示30年來，歌迷的支持是她的最大動力。

《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》

日期：2025711-13 /15-16 /18-20

時間：晚上815 

地點：紅磡香港體育館 

票價：HK$1280/ 680/ 480

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