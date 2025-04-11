陳慧琳7月舉行八場個唱慶祝30周年 突破紅館框架玩延伸舞台

Kelly在2023年開展了《陳慧琳Season 2》巡迴演唱會，先後走過澳門、內地、馬來西亞及美加等地，苦等兩年終於成功搶到紅館檔期，在今年7月舉行八場演唱會，看似是終極一站，同時也是巡迴的新一章，Kelly說：「剛巧今年是入行30周年，好開心入紙成功搶到紅館檔期，所以今次演唱會除了融入《Season 2》的元素外，還會為歌迷全新打造獨特體驗，包括全廣東話歌、全新歌衫，有大家諗到的經典歌同新歌外，亦有一些舊歌一直想唱但無唱，總之希望大家入我的『結界』開心玩一晚。」今次演唱會更會以創新舞台設計震撼樂迷，主舞台將延伸出兩條超長舞台，讓Kelly能與歌迷拉近距離，舞台同步配以頂尖燈光、視覺特效，展現Kelly不變魅力，務求打造一場跨越時空的音樂盛宴。Kelly表示：「30年來歌迷的支持是我最大的動力，這次演唱會是送給他們的禮物，希望每個人都能在這個『結界』裡找到屬於自己的回憶。」