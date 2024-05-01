陳敏之仍未走出喪母傷痛 再遇業主收樓下月遷出

敏之昨日(30日)在Threads留言說︰「剛剛突然好想好想媽咪，哭了一場，我怎能這樣失去了妳，係咪發夢？我想係發夢，一覺瞓醒原來係夢境，妳已經煮好飯等我吃，點解做人咁痛苦，點解要不斷經歷這些痛？媽咪我知道妳有千言萬想同我講 ，我也很想攬實妳同妳傾通宵，這幾個月太多太多事發生，好多野想同妳分享。媽咪，I Love You！求妳到夢中找我！」

陳敏之媽媽於今年初因病離世，雖然她在IG分享的近況看似已平伏心情，然而她在另一平台就透露對母親不捨之情，更自爆近日遭業主收樓的訊息，令她非常苦惱，坦言待一切定下來之後，要放一個長假休息。

月底要搬屋

其後她再透露月底便要搬屋，「我還有30日便要搬屋，今年喪親，幫媽咪搬屋，將她的東西，捐贈，要留的都放入迷你倉，去辦理很多的手續，給她上位安居樂業。 本以為可以唞一唞，跟住收到業主訊息，要收番層樓，我暈了。好！即管放馬過嚟！」

需要長期 醫治心靈

她又認為這是神的安排，並自覺跟離世的母親有感應︰「媽媽一定係幫我做緊嘢， 佢出唔到聲話俾我聽，但我同佢有心靈感應，佢一定會幫我哋，唔會俾我同子樂受苦。媽媽是我們的守護天使，妳唔駛講嘢，我已經開啟了我倆之間的讀心術 ，我閉上眼睛便可以開啟，妳的心意我懂的。倒數搬家，希望是今年最後的大變動，俾我真正的休息吓，放我一點長假期，心靈還需要醫治。沒那麼快，但已經很快，我相信是因為我的意志力強，但我想真正的休息， 所有嘢都想拋諸腦後，給我好好的想念……放下妳，放下……不是放棄，是放低所有問號和不忿氣，結局已經不能改變，希望能轉化為好嘅角度，有媽媽的像個寶，沒有媽媽的，也要把自己當寶 我愛你們，爸媽！」