陳敏之媽媽生命在倒數 生日盼母康復︰好想佢日鵝夜鵝

陳敏之於本月17日踏入45歲，今日她上載一張與蛋糕的合照，透露了最近的狀況，透露母親的身體欠佳，「2024我並不快樂，看着病重的媽媽，生命時鐘在倒數，我從來沒想過，這一天來得那麼快。我的生日願望，只有一個，祈求天父，俾多一次機會媽咪好番。」

她又提到一些母女點滴︰「我好想佢繼續整飯盒，俾我帶返公司食，好想佢煲椰子雞湯俾我飲，好想佢鬧我成日飲凍嘢，好想佢打電話俾我，好想佢日鵝夜鵝，好多好想好想好想好想，我真的很痛苦。」