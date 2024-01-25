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娛樂
2024-01-25 15:30:11

陳敏之媽媽生命在倒數 生日盼母康復︰好想佢日鵝夜鵝

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陳敏之與媽媽感情十分好。

陳敏之於本月17日踏入45歲，今日她上載一張與蛋糕的合照，透露了最近的狀況，透露母親的身體欠佳，「2024我並不快樂，看着病重的媽媽生命時鐘在倒數我從來沒想過，這一天來得那麼快。我的生日願望，只有一個，祈求天父，俾多一次機會媽咪好番。」

她又提到一些母女點滴︰「我好想佢繼續整飯盒，俾我帶返公司食，好想佢煲椰子雞湯俾我飲，好想佢鬧我成日飲凍嘢，好想佢打電話俾我，好想佢日鵝夜鵝，好多好想好想好想好想，我真的很痛苦。」

陳敏之不時分享與母親的點滴。

陳敏之︰好希望有奇蹟出現

她直言要面對龐大醫藥費，但自己仍會咬實牙關︰「因為我應承過媽咪，一定要佢舒服唔好捱苦，我再辛苦都冇所謂，我真係好希望有奇蹟出現，希望大家幫我媽咪集氣，希望佢可以好番。健康無價，珍惜身邊人，多給他們擁抱，多點說，我愛你。」不少圈中好友留言為她打氣，盼陳母早日康復。

陳敏之希望母親可以康復。

視家人為首位

敏之一直視家人為首位，她曾在節目提到自己幾辛苦都好，也會把賺回來的錢用在家人身上。她透露過自己因為家中的經濟問題，而沒有升讀大學，因此不想弟弟跟她一樣，所以在父親臨終前，承諾會供弟弟上大學。其後，父親離世，她背起養家的責任，照顧母親及弟弟，其後弟弟大學畢業，敏之指自己感動得哭到崩潰。

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