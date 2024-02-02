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娛樂
2024-02-02 16:12:57

陳敏之憶述亡母夢中寄語數度落淚 感恩獲7歲兒子窩心安慰：你仲有我(有片)

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上周經歷喪母之痛後，陳敏之今日首次出席公開活動。

上周經歷喪母之痛後，陳敏之今日首次出席公開活動。(羅錦鴻攝)

陳敏之今日(2)出席邵氏網劇《執法者們》於前北九龍裁判法院舉行的開鏡拜神儀式，這是自其母親上周四(25)因急性血癌逝世後，首次出席公開活動。敏之接受傳媒訪問，自言要收拾心情，重新投入工作，但談起夢中與亡母相擁的情景，仍忍不住落淚，惟願能聽從母親託夢寄語：「你慢慢嚟！」，逐漸走出喪親之痛。全家經歷傷痛，敏之感恩獲天使般的7歲兒子窩心安慰：「你仲有我。」她表示，將於本月尾以基督教儀式為母親舉行安息禮拜，由於母親急病離世，未有詳細交代遺願，但喪禮以寧靜簡潔為主。

陳敏之出席《執法者們》開鏡儀式，她表示在新劇中演警司。(羅錦鴻攝) 陳敏之首次與宣萱合作，大感興奮。 上周經歷喪母之痛後，陳敏之今日出席《執法者們》開鏡儀式。(羅錦鴻攝)

首與宣萱合作 

陳敏之表示在新劇《執法者們》演人力資源部警司，除了能跟TVB舊友們如黃宗澤、吳啟華、梁競徽等重聚，最興奮是首次與期待已久的宣萱合作，原來早在敏之經營曲奇餅店期間，宣萱已是忠實顧客，兩人不時交流口味上的心得。雖然敏之暫時未知兩人可有同場對手戲，但能同劇已感滿足，問到兩人有否對手戲時，「就算一起見面已經很好，因她是一個很好的傾訴對象，為人很好、好爽，其實跟我的性格也差不多。」

陳敏之雖表示要收拾心情，但談及亡母時仍忍不住數度落淚。 陳敏之今日下午發文證實母親於昨晚不幸離世。

望收拾心情 投入工作

上周經歷喪母之痛，問到是否已收拾心情時，陳敏之坦言，「媽媽係我心目中最重要的人，一定不會忘記這件事，很難撫平傷口，不敢想像我會點樣逃出難關，但相信媽咪都想我出來見大家。」她表示，即使父親已逝世20年，仍會不時掛念他，但深信母親不想她悲傷度日，故希望能帶著正能量努力做得更好，她哽咽表示，「媽媽一向係我最好支持者、最強後盾，無論我拍劇集、做節目或帶貨，幾點拍佢都會睇，有一個咁支持的粉絲，我覺得現在她只是換個方式在天堂去支持，當然我好掛住佢，如果想跟佢傾偈時會望向天空，同佢講我今日做了甚麼，我不想她擔心。」

陳敏之上載多張照片悼念最愛母親。 陳敏之上載多張照片悼念最愛母親。 陳敏之亦有貼出自己童年照。 陳敏之上載多張照片悼念最愛母親。 陳敏之上載多張照片悼念最愛母親。

夢中與亡母相擁釋懷

當敏之談及夢見亡母時，數度忍不住落淚，她坦言母親離世當晚已夢見亡母，但接著幾日就沒有，曾懷疑亡母已不掛念自己，直至前一晚才再夢見對方，她憶述夢境，「當時我跟我兒子抱著她，但我夢中知道她離開了，她穿著臨走時的衣服，笑著打開手，我兒子就衝埋去叫婆婆，我就衝過去說：I love you，我愛你！我係癲咗，但係釋懷咗我的心情。媽媽走過來，捉捉緊我的肩膀說：你記住我講，你慢慢嚟！我覺得這個寓意很好，佢叫我慢慢嚟，因佢知我一向做事好心急，行動力很強，佢可能擔心我掛住替她搞身後事，不理身體不吃飯。」她自言仍在思考亡母夢中寄語，強忍著淚說：「我覺得另一個意思是，你要慢慢接受媽媽已上了天堂。佢一定不捨得我和她孫仔， 佢都咁叻，跟我說慢慢來，我覺得這句話有很深層的意思。」

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七歲兒子好生性

雖然母親因急性血癌病逝，但陳敏之珍惜最後陪伴的日子，並向母親說了想說的話，全家陪著母親安祥離世，而信奉基督教的她深信將來會與母親在天堂重聚。問到兒子「子樂」的情緒如何時，敏之就大讚囝囝的心理質素比自己好，非常正能量，「他是我媽媽湊大的，其實他很傷心但冇乜喊，不停跟我說：：You still have me！你仲有我！我哋掛住婆婆可換方式，睇佢啲相、睇佢啲片。我真係冇見過7歲咁生性，佢講住我仲喊得勁，點解佢會識安慰我。」敏之喊著憶述，其實母親離世前一晚，兒子也哭了一個小時，曾經問她可否讓外婆再回來，可否叫上帝給她多一次機會，想外婆再買魚給他吃，他願意以後都聽外婆話。陳敏之認為人生難免經歷生離死別，希望一家能將思念化為力量，並呼籲大家多對家人表達愛與關懷。

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