陳敏之憶述亡母夢中寄語數度落淚 感恩獲7歲兒子窩心安慰：你仲有我(有片)

陳敏之今日(2日)出席邵氏網劇《執法者們》於前北九龍裁判法院舉行的開鏡拜神儀式，這是自其母親上周四(25日)因急性血癌逝世後，首次出席公開活動。敏之接受傳媒訪問，自言要收拾心情，重新投入工作，但談起夢中與亡母相擁的情景，仍忍不住落淚，惟願能聽從母親託夢寄語：「你慢慢嚟！」，逐漸走出喪親之痛。全家經歷傷痛，敏之感恩獲天使般的7歲兒子窩心安慰：「你仲有我。」她表示，將於本月尾以基督教儀式為母親舉行安息禮拜，由於母親急病離世，未有詳細交代遺願，但喪禮以寧靜簡潔為主。

首與宣萱合作 陳敏之表示在新劇《執法者們》演人力資源部警司，除了能跟TVB舊友們如黃宗澤、吳啟華、梁競徽等重聚，最興奮是首次與期待已久的宣萱合作，原來早在敏之經營曲奇餅店期間，宣萱已是忠實顧客，兩人不時交流口味上的心得。雖然敏之暫時未知兩人可有同場對手戲，但能同劇已感滿足，問到兩人有否對手戲時，「就算一起見面已經很好，因她是一個很好的傾訴對象，為人很好、好爽，其實跟我的性格也差不多。」

望收拾心情 投入工作 上周經歷喪母之痛，問到是否已收拾心情時，陳敏之坦言，「媽媽係我心目中最重要的人，一定不會忘記這件事，很難撫平傷口，不敢想像我會點樣逃出難關，但相信媽咪都想我出來見大家。」她表示，即使父親已逝世20年，仍會不時掛念他，但深信母親不想她悲傷度日，故希望能帶著正能量努力做得更好，她哽咽表示，「媽媽一向係我最好支持者、最強後盾，無論我拍劇集、做節目或帶貨，幾點拍佢都會睇，有一個咁支持的粉絲，我覺得現在她只是換個方式在天堂去支持，當然我好掛住佢，如果想跟佢傾偈時會望向天空，同佢講我今日做了甚麼，我不想她擔心。」