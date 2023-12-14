陳昊森向「籃球女神」譚旻萱下戰書 銀幕情侶先行上演牙骹戰

由葉念琛監製、導演、編劇的浪漫愛情電影《不是你不愛你》，邀得台灣型男陳昊森（Edward）偕「籃球女神」譚旻萱（Mandy）擔任主角，二人戲內愛得揪心，戲外則十分老友，Mandy充當Edward的翻譯，助他與劇組溝通，又經常教他講廣東話，連工作人員都讚歎Edward的廣東話進步神速。由於兩人同樣熱愛籃球，故約定要打一場世紀籃球賽，未對決先上演一場激烈牙骹戰；Edward亦趁着拍攝空檔經常乘搭地鐵遊香港，生活簡樸的他閒時又會行山，獲工作人員封為「貼地男神」。

拍攝期間正值炎夏，穿上西裝的Edward熱得汗流浹背，當工作人員上前慰問時，他竟以廣東話回答，對方好奇為何他的廣東話進步神速，Edward說：「Mandy係我哋嘅翻譯，佢會同我講廣東話。」Mandy補充：「我係佢（Edward）嘅翻譯，亦都係佢（指着Hazel林熙彤）嘅翻譯，Hazel要同Edward講嘢，我要幫佢翻譯。如果Edward要同全世界講嘢，都要幫佢翻譯。」Edward再以廣東話續說：「我有教佢（Hazel）講國語。」當Edward得知Mandy是「籃球女神」後，隨即下戰書約定要打一場1on1籃球賽。他說：「這場世紀籃球賽是絕對會打，現在大家可以下注到底誰會贏。」Mandy自信表示：「當然是我呀。」Edward說：「1on1打6分，我讓兩分。」Mandy反駁：「我讓3分。」Edward：「我讓4分。」Mandy不遑多讓高呼：「我讓5分。」Edward爽快答應：「就這麼說定，我得一分就贏，簡單啦！」未對決先上演一場精彩牙骹戰。

另外，陳昊森亦趁拍攝空檔與好友們踢波，全身濕透的他直言相當滿足，他說：「我踢了一個下午的球，流了好多好多汗...以前打籃球的時候總是全身濕透，今天就是那麼多汗的感覺！跟好多好朋友一起，第一次見面也可以是很好的朋友。因為我們都想得分、都想在場上挑戰自己。跟喜歡的家人夥伴一起，一整天很簡單，但就是那麼簡單所以幸福。現在的我躺在床上，很滿足。（但我因為今天運動量很大剛剛就吃了很多宵夜餅乾，這是我內心唯一罪惡的事情！）」陳昊森早前又在IG上載乘搭港鐵的片段，戴上太陽眼鏡的他穿上便服和拖鞋，更搞鬼地將毛巾笠在頭上，見他站在車箱的角落笑言：「我現在躲在這角落，應該有人嚇到。」然後再展露出燦爛笑容，非常搞笑。這位貼地男神經常乘搭地鐵遊香港，生活簡樸的他閒時行山，閒時遊走香港街頭街拍，不少網民大讚他很可愛。《不是你不愛你》將於12月23至26日及12月30日至1月1日先行上映優先場，1月18日正式開畫，男主角陳昊森更會於12月26日來港謝票與影迷見面。