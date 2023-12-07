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娛樂
2023-12-07 11:42:20

陳昊森拍港片《不是你不愛你》勤力學廣東話 陳嘉寶Anjaylia對男神有讚冇彈

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陳昊森接拍港片《不是你不愛你》，在片場向陳嘉寶請教廣東話。

陳昊森接拍港片《不是你不愛你》，在片場向陳嘉寶請教廣東話。

葉念琛身兼監製、導演、編劇新片《不是你不愛你》，邀請台灣男神陳昊森擔任主角，陳嘉寶（Anjaylia）則在戲中飾演其前度女友。原來Anjaylia的語言特訓是去台灣旅行，她說：「我好鍾意台灣，今次亦係第一次同台灣演員合作。我事前問導演，可唔可以俾我試吓講普通話對白？導演話OK。我好有心㗎，開工前專登去台灣旅行練習！」她與陳昊森在戲中飾演已分手的情侶，拍攝當日是他們首次埋位對戲，對於這位「前女友」，陳昊森坦言：「今天這場戲是電影的尾聲，其實我跟雪兒（Anjaylia戲中角色名字）遇到的戲不是很多，但每一場都是很重要的場次，所以我們的默契是很重要的。」

戲內一拍即合，戲外二人同樣默契十足，對於陳昊森正努力學講廣東話，Anjaylia當然不會托手踭，這天充當對方的臨時廣東話老師，當陳昊森嘗試用廣東話講「我第一次睇到雪兒」，Anjaylia馬上幫忙糾正發音，原來當日的教學，還鬧出了笑話。Anjaylia說：「昊森好細心，會好遷就我，今次拍攝好開心，同埋佢好好學，佢嚟到香港咩都想學。我都冇諗過廣東話原來咁難，佢頭先問我『冇咁快』同埋『未有咁快』嘅分別喺邊？我答唔到！哈哈！」昊森提出的疑問亦考起在場的工作人員，掀起討論。

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在《不是你不愛你》中，陳嘉寶飾演陳昊森的前度女友。

在《不是你不愛你》中，陳嘉寶飾演陳昊森的前度女友。

拍戲最緊要遇到好對手，Anjaylia對陳昊森有讚無彈，她說：「我覺得主要係信任度，我好信任佢，佢係一個好演員，剛才見到佢份劇本，上面寫咗好多字，密密麻麻做好晒功課，同埋佢個人好nice，好願意一齊傾，放心個配合度⋯⋯」話口未完，好學的陳昊森想用廣東話重複她講「放心」，卻講了「放鬆」，令Anjaylia哭笑不得。

浪漫愛情電影《不是你不愛你》正式預告及海報今日曝光，由譚旻萱、陳昊森、梁仲恆、林熙彤、陳嘉寶、林家熙、周漢寧等主演，將於聖誕新年檔期搶先在香港上映，成為聖誕新年檔期唯一本土愛情片，1223-26日及1230日至11日推出優先場，劇組事先張揚會派出不同組合到戲院謝票，已定118日正式開畫。

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陳嘉寶對陳昊森有讚冇彈。 陳昊森與Anjaylia在戲中飾演已分手情侶。 陳昊森與Anjaylia在戲中飾演已分手情侶。 原來Anjaylia為今次合作，事前特別去台灣旅行。 陳昊森表現認真，更努力學講廣東話。 《不是你不愛你》正式預告及海報今日曝光。
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