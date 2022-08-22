陳智燊去英國拍片力數物價貴 反遭移英KOL列5點批斷章取義：誤導香港人

陳智燊（Jason）與宋熙年（Sarah）離巢TVB後轉戰發展YouTube個人頻道；陳智燊日前就去英國旅行，並拍攝一連14集《JASON在英國》介紹英國日常。於英國長大嘅陳智燊就直言，喺英國生活咗25年，但自己好宅，連足球、網球都未睇過，所以呢次會去英國唔同嘅地方。不過，陳智燊喺第2集影片中就大彈英國首都倫敦物價貴，被大量網民垢病，更有移英KOL逐點批評陳智燊斷章取義。

陳智燊YouTube影片以「英國首都倫敦乜都貴，揸車入油貴，搭地鐵貴，坐巴士貴，酒店又貴，食嘢又貴，洗費乜都貴...」為題，雖然已在簡介打上「無咁誇張，但係倫敦係貴既」，但唔少網民睇完都話陳智燊太誇張，紛紛留言：「睇完真係覺得你誤導觀眾，即係用city'super嘅價錢同惠康比，而不知道仲有一間佳寶」、「避重就輕，惡意抹黑，住過英國就知」、「呢條影片想呈現英國真實生活，不過完全Fail曬囉，最多只可以反映一個唔太熟倫敦既人喺英國旅行既影片」、「其實初初好期待，點知睇到你負能量爆表，失望，似國家特別任務宣傳片多啲」等等。移英KOL「喬納森在英國日常 Jonathan in UK」就喺社交平台發文指陳智燊喺英國土生土長，但竟然可以咁斷章取義：「咁斷章取義，以偏蓋全嘅資料，真係會誤導咗好多香港人。」佢仲列出5點回應陳智燊對英國嘅指控。

1. 酒店貴

陳智燊入住當地一間2星級酒店，指會住5晚，每晚平均55鎊（約港幣518.3元）；片中陳智燊仲直指垃圾桶殘舊，就連香港1星級酒店都唔應該有。有觀眾就留言指陳智燊離地，又叫佢下次去大灣區：「香港兩星甚至冇星的酒店，間房細到呀媽都唔認得，而且窗都唔敢開，通常在後巷。邊有英國依間咁大？目測已有200呎，你仲想點？」、「返大灣區拍衣食住行啦！酒店仲平啊！隨時人仔200蚊有得住，使乜屈就自己去咁貴地方啊！陳生」、「下次帶埋Daddy回大灣區，用同樣的價錢，一定已是六星級享受」等等。而Jonathan就批評：「堂堂明星走去住Travel lodge唔係問題，但借題發揮話London酒店昂貴，5星級Ritz Hotel要900鎊一晚就好好笑。」

2. 漢堡包貴

陳智燊指自己住喺平酒店，但附近都係貴餐廳，佢就選擇咗Burger King用餐。不過單買一個漢堡包就要8.7鎊（約港幣82.24元），陳智燊就表示驚訝：「見唔見到我O嘴啊，會唔會貴咗啲呢？」移英KOL Jonathan就直指陳智燊有套餐唔嗌，走去單買一個漢堡包，又喺度話貴。

3. 水果貴

陳智燊於片中到M&S買已預先切好嘅生果，指買水果貴，而Jonathan就反駁對方：「真係想同佢講，我琴日先買完2盒400G Strawberries（士多啤梨），盛惠GBP3（約港幣29元）」

4. 英國治安差

陳智燊指自己可能喺香港戴口罩太耐無得出街，所以唔習慣London Soho市民企喺酒吧外面飲酒吹水，同埋認為英國治安唔好，零晨12點唔好去Hyde Park 陰喑無街燈照到嘅地方。Jonathan就覺得陳智燊講嘅都係廢話：「喺香港你都唔會夜麻麻走去九公維園啲陰暗角落啦。」

5. 搭單程Tube貴

陳智燊用6.3鎊（約港幣59.4元）買咗一張由Zone 5 Hounslow West到Zone 2 White City嘅Underground（倫敦地鐵）單程車票，指交通費昂貴；Jonathan就回應指：「搭tube單程話貴，知唔知每日有cap（價格上限）？」其實，除咗價格上限，為鼓勵乘客使用Oyster card同埋非接觸式信用卡，Underground都會將用現金購買嘅單程車票定價定得高啲，用Oyster card或非接觸式信用卡購買嘅話，一般都可以平一半或以上。

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