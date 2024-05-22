陳曉東不滿被指整容 IG炮轟某香港媒體︰認真低装

陳曉東不滿被香港媒體指整容 IG炮轟︰認真低装

現年48歲的陳曉東喺初出道時以青澀又靚仔的鄰家少男形象，風魔萬千少女，但近日有香港傳媒以「48歲昔日男神崩壞面容極僵硬」及「走的是蠟像館路線」為題作報道，焫著陳曉東本尊，令東東深夜IG出PO反擊，怒斥「shame on you」。

有網民力撐男神 陳曉東呢個PO一出，隨即引起網民熱烈討論，有網民支持東東，留言話「男神好嘢，不拐彎抹角」、「別理這種黑化媒體。老作博流量太低級」、「低端操作 博流量而已 東東加油！」、「唔需要理會呢D垃圾media! 更加唔需要勞氣，支持你繼續做自己！」、「d人有問題，為博眼球～」、「帥爆！討厭無良媒體記者」、「不在乎別人說什麼，你在我心中永遠是華語界的情歌王子，你90%的國語歌我幾乎都會唱，到現在我還不時地會聽你的歌，算一算有27年了～真的很期盼你可以來台灣開演唱會」及「上次香港演唱會見到你，好靚仔，猜猜猜依然好好聽」等等。

網民︰分唔到陳曉東同樊少皇 同時亦有網民指陳曉東「全部字識，但好似睇唔明咁」、「字裡行間，發現佢嘅文字/文化水平真係好低…咁多年係冇進步」、「咁佢個樣的確係好膠喎」、「又要整又要拎貞節牌坊」、「冇人唔俾佢老 但佢整到咁都唔認又係另一回事」及「分唔到佢同樊少皇」等等。