陳曉東佛山演唱會全場爆滿 與陳慧琳相隔12年再合唱《打開天空》

陳曉東《Reflection心有獨鍾30週年世界巡迴演唱會》繼廣州站、台北站後，日前來到第三站佛山的國際體育文化演藝中心，全場爆滿！三十多首曲目由音樂總監伍仲衡重新編排，加上新look登場，更邀到香港天后陳慧琳擔任嘉賓，將愛完美的東東完全展現出來，三十年來初心依然。東東全身白色打扮出場，比白馬王子更優雅，清唱出《一次真愛追尋一百次》首段打頭陣，很快便帶樂迷進入他的世界。接住唱《質感》、《猜猜猜》等，《If》在色士風伴奏下很立體，令人印象很深。換上白色闊袖黑背心外衣馬面裙的東東，由第一部份到第二部份，仿如帶樂迷穿越古今，在古箏彈奏下唱出Medley《霸王》、《我願意》、《突然心動》，以及加上今次佛山站新唱的《倩女幽魂》，既有氣勢又溫文，令人眼前一亮。東東身上穿的馬面裙，是現今很多知名的時尚品牌採用的設計，這套由法國設計師設計的非文化遺產傳承的民族服裝，由男士穿上在舞台上更有風範。

與陳慧琳相隔12年再合唱《打開天空》 東東換過衫後，便進入「廣東歌大合唱」，有型地以一身cyber打扮與舞蹈員唱出《心理遊戲》、《結他》、《急凍心靈》、《特務》的Medley，唱到一半，佛山站第一場的嘉賓是Rapper MastaMic現身，穿插台上並在Medley間rap，全場high爆，東東氣也沒喘，再唱廣東歌Medley《在乎你感受》、《借借你肩膊》、《黑色領帶》、《感覺瞬間》、《易來易碎》、《病人》、《流星森林雨》、《三個字》，很有狀態。此刻，升降台升上第二位嘉賓Kelly陳慧琳，這對「雙陳回憶殺」組合，合體唱出《打開天空》，令場內氣溫急升，將氣氛推上頂。東東多謝Kelly冒着風雨，從香港來佛山擔任他的個唱嘉賓，東東向觀眾說：「我記得上一次聚頭係十幾年前，係阿Mark（雷頌德）嘅演唱會，我記得係你搵我。」聽到東東說十幾年前，搞笑的Kelly扮抹眼淚，「十幾年？太恐佈喇！因為阿Mark嗰隻歌要搵番你出嚟合唱，嗰隻歌都隔咗好多年無唱，我哋係每隔十幾年先唱一次嗰隻歌，點解隻歌咁慘嘅？」Kelly講完全場大笑。

分享未入行前同Kelly一齊學跳舞 東東又分享未入行前跟Kelly及其他人一齊學跳舞、一齊行宣傳的那些年，「希望下一次見碰面唔使十幾年啦！」Kelly即回：「唔會㗎喇，我就嚟開演唱會！你會唔會嚟？」東東答：「梗係會啦！大家都要支持Kelly！」情緒高漲過後，Kelly再唱《最佳位置》作中和，很有鋪排。整晚另一令人期待的演出，是東東的兩位女兒陳芷霖（朵朵）、陳芷睿（多多）的鋼琴彈奏《心有獨鍾》，掀起全場大合唱，二人完全沒有怯場，有爸爸的典範！而東東再唱出多首炙手可熱的金曲，最後以《不會一個人》作總結。騷後，東東表示很感動，又有不少難忘趣事，例如首次着裙，以及其中一對鞋的踭很高，演出時真的抽筋。