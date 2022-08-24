陳曉東相隔5年再出廣東歌 返港約老友食好西

久未在香港露面的陳曉東日前返港，宣布推出廣東歌《這種年紀》。對上一次陳曉東推出的廣東歌《時間做證》已是2017年，這亦是東東5年後的新作，早前他錄製了國語歌《是真的》及《落日城池》。

今次東東找來多次合作的伍仲衡擔任作曲、編曲及監製，歌詞出自陳詠謙手筆。《這種年紀》是紀錄東東多年來的心路歷程轉變，現時的他已經歷了數輪的心態轉變，以往的一些執著已經放下，然而放下執著並不等同妥協。對於一些自己認為正確的價值，必須保持正面陽光的心態，堅持努力實踐。他認為現時的香港亦非常需要互相鼓勵，無論是「異中求同」或是「同中求異」均要保持正面的心態，經歷過高山低谷後，仍能保持樂觀自信的心態才是強者。