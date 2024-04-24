陳曉東舉行30周年巡唱 為了加個箍被導演要求除衫拍海報

看到拍攝作花絮視頻，東東被導演要求脫掉外衣拍攝，他說：「哈，因為這一次我們打算製作黑白兩款海報，現在先出來一款，而且會有紀念品，送給長年支持的歌迷朋友們。第一次拍海報被人剝晒衫影，加上他們有在拍製作花絮，這個neckpiece也來不及從做，只能一邊影一路尷尬地笑。」

據知發布會當天，東東同時舉行入行30周年《心有獨鍾巡迴演唱會》的啟動儀式，而且會舉行歌迷見面會，東東稱：「昨日官宣的時候，獲得各地歌迷熱烈反應，都說想來發布會，一定要看演唱會。所以主辦方也有安排現場簽名演唱會海報環節，以及紀念品答謝多年來支持的歌迷朋友。」

前一陣子看到東東IG在灌錄歌曲，問他是否有新歌準備派台，「是，目前正在灌錄新歌曲，希望盡快製作完畢，可以在這次演唱會演唱新歌，入行以來有喜、有悲；有歡笑、有感动、有風雨、有忍耐，也獲得很多歌迷多年的厚愛與支持。想出一首歌紀念一下。」