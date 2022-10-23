陳曉東開騷獲囡囡彈琴助慶 方力申任嘉賓自爆暗戀過周勵淇

陳曉東昨晚(22)在竹翠公園舉行演唱會，事隔多年再在香港開騷，東東全晚落力演出絕不欺場，並邀來DJ King、方力申、周麗淇擔任嘉賓掀全場氣氛。適逢快將萬聖節，台上滿布萬聖節裝飾，而東東與舞蹈員亦穿戴各式各樣的鬼怪造型勁歌熱舞。他騷後透露這是他的主意及安排：「係我自己上網幫dancers訂衫㗎，我仲幫佢哋安排人體彩繪！因為咁啱十月開騷，所以希望大家一齊感受萬聖節氣氛！」
開騷大玩濕身
東東在演唱會上以不同造型示人，期間亦有他兩個寶貝女自彈自唱演繹爸爸的經典歌曲《心有獨鍾》的影片。當他唱到《打開天空》時，東東更讓舞蹈員用水槍狂射自己，他亦乘坐流動發光車駛到觀眾席與粉絲近距離接觸握手，令現場氣氛帶到另一個高潮。
出招阻方力申親近周勵淇
到encore環節時，東東邀請曾一齊拍攝《百份百感覺》的方力申（Alex）及周勵淇（Niki）擔任嘉賓，三人唱出連續劇的主題曲《兩男一女》，呼喚大家的集體回憶。方力申笑言知道要唱這首歌時感覺「起雞皮」，還查看網上資料指原來已經是廿年前的作品；他更大爆自己當時因為拍劇而喜歡上Niki，東東乘機都笑說自己也是喜歡Niki。Alex問東東為什麼當時不是送Niki回家而是送自己，東東馬上回道：「因為唔想比你煩住Niki囉！」此時Niki也參一把嘴問Alex當時為什麼不表白，可能有機會發展，Alex笑言：「當時一齊都未必可以走到最後㗎啦！」轉數相當快的Niki馬上笑說不要把他的回憶套到她身上。