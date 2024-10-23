陳曉華唔怕朱敏瀚呷醋 孖郭柏妍大讚MIRROR兩子好吸睛

陳曉華(Hera)、郭柏妍(Rosita)與MIRROR的李駿傑(Jeremy)及邱士縉(Stanley)一齊出席護膚品牌活動。Hera透露因為第一次出席護膚品牌活動，所以特別提早到場拍照，感受到他們的fans非常好人及熱情。她又指Jeremy與Stanley在台上說話時，仍不忘跟fans互動，自己亦要好好學習跟在場人士交流的技巧。 Rosita稱見到他們的fans會帶備大相機，又會穿上統一的tee，整體感覺令她不禁興奮起來。她們又提到Jeremy及Stanley的fans很會鼓勵偶像，令二人在台上做更多動作讓大家拍照。

Hera與Rosita大讚他們真人予人閃閃發光的發覺，而且身形非常fit，令她們更會努力去護膚及做運動。問到Hera如此高度讚賞Jeremy與Stanley，會否令到「正在了解中」的朱敏翰呷醋，她即傻笑答道︰「我覺得好嘅榜樣係值得學習，我哋要係身邊嘅人搵好嘅嘢學習下啦，咁先會進步！哈哈哈哈哈！」問到是否有愛情滋潤，所以不感到乾燥，Hera隨即力sell品牌，並與Rosita一唱一和大讚品牌的產品。

如結婚一定會公布 早前Hera在綜藝節目認朱敏瀚是老公，間接默認戀情及婚事。她再被追問跟朱敏瀚的狀況時，她認為是剪接效果，並再一次介紹品牌產品，更將咪交予Rosita大sell產品。Hera最後敵不過記者追問，表示現在繼續努力了解，由於很快要開劇，加上自己是摩羯座，每次有工作便會全程投入，不會想其他事情。Hera又稱知道大家非常關心她何時結婚，她說︰「我發現，如果他朝有一日我結婚，原來大家係咁戥我開心，但真係唔會結婚住，大家等下啦！如果有結婚就會同大家公布！」

Rosita被問到會否期待Hera結婚，她竟然爆曾參加過對方的婚禮，但原來是指在拍劇時體會過，二人笑言婚禮原來是非常攰。談及她早前在IG貼了多張溫泉照，但火速刪除，Rosita指因為照片的色tone比較灰暗，跟自己的IG整體的色tone不夾，於是刪除，或會考慮再拍過另一輯。