陳曉華拍《異空感應》難忘狂打鐵箱 期望可以做吸金女王

陳曉華(Hera)今日到旺角出席聖誕開幕禮，大會展示澳洲編織達人 Phil Ferguson多款創意冷帽。Hera在活動上表示爸爸收過她第一件的編織作品，並稱織出來的頸巾穿了一個大窿，但爸爸一點都不介意。她透露近日學了編識蛋撻，原因是自己好愛吃蛋撻，希望下次可以挑戰織菠蘿包。

最愛收聖誕卡 問到會否趁聖誕節織一些東西給好朋友如朱敏瀚等，她笑謂不會，因為所有朋友都是大帥哥、大美女，自己不想一織一些穿窿頸巾獻醜。問到會否想收到別人織的東西，她說︰「如果對方可以織到咁靚，我係好樂意收！對於我嚟講，最緊要係心意，其實我好鍾意收聖誕卡！」

以最純真的想法演繹 提到她兩年前主演的《異空感應》明天首播，而且她參演的《巾幗4》只是剛剛大結局，觀眾難免會比較，她表示一點都不擔心，反而擔心沒有人看。她說︰「就算演技唔好，咁的確係唔夠好，大家可以一齊討論下，最緊要係有人睇！」她預料觀眾到時會覺得劇中的她很青春，她說︰「我演呢套劇係冇諗法，直接係咩感覺就演出嚟！可能對大家嚟講，呢個角色係好衝動、好直接，好執著，得兩年前嘅我先可以演到。如果係依家嘅我，再演會係另一種感覺！」

狂打鐵箱打到手痛都唔知 談到她在《異空感應》拍攝需要大量動作場口，她稱因為很擔心演得不好，每次拍動作戲都好用力，其中一次就誤打中鐵箱，更不停打直至導演叫停，之後才發現整隻手都又瘀又痛，但因為自己真的很想做好，就沒有想太多。她又指此劇推高了自己的極限，令她成長了不少。她表示非常期待劇集面世，更搞笑表示聖誕節出外非常人多，留在家中看電視是最好。

努力吸金 提到她近期都有不少公開活動，是否賺了不少時，Hera不忘推銷自己說︰「希望大家多啲搵我，每次都會做得比上一次好，每次都會做到100分，大家要多啲嚟搵我！」她又謂︰「我今年同下年願望都係主打賺錢，努力工作、演戲！哈哈！」