陳曉華曾因無法養家後悔入行 大讚緋聞男友朱敏瀚優點多

陳曉華(Hera)兼奪港姐華姐冠軍入行，卸任後即被力捧拍劇，近日連續主演《金式森林》及《新聞女王2》兩齣台慶劇，前者夥拍三屆視帝郭晉安做女一，後者則與視后佘詩曼鬥演技。入行七年，Hera上位之快，緋聞之多，跑贏一眾同輩甚至不少前輩，Hera接受商台《星光背後》訪問，自揭成長期間曾因過度活躍長期被同輩欺凌變得孤獨內耗，初入行飽受批評而沮喪崩潰，更一度因無法供養父母，後悔棄護士走演員路，「會匿埋公司廁所同喺車上喊。」Hera更開腔談到跟何廣沛、陳卓賢的朱敏瀚的緋聞，更大讚朱敏瀚有內涵優點多。

陳曉華性格男仔頭，口齒伶俐，但原來小學至中學階段她屬寡言孤獨內耗一族，她說：「我細個過度活躍，好鍾意搶住講嘢，同學睇唔慣就Bully我，變咗我唔敢講嘢，驚得罪人，試過喺小五、小六兩年無講過嘢，變得怕事內向。」她披露讀畢中大護理系同年參選港姐的主因，「一直覺得自己好細路女，好易喊好易放棄，一俾人打擊就匿埋內耗，連大學都係咁。畢業走去選美，就係好想要個過程，好多人話選美可以令人極速成長，純粹想正式做護士前極速成長。」當時的Hera，一心落選就專心做護士，「從來無覺得自己靚，如果做到幾年演員就幾年，無諗過會做到女主角。」

何廣沛陪伴過低潮

選美改寫Hera人生，不單兼奪港姐華姐冠軍，卸任後即被力捧拍劇，20年先任《迷網》女二，翌年的《異搜店》更首任女一，惟Hera於《迷網》中的處女演出，招來一致負評，「係俾人圍插，最在乎係話我黐脷根，我唔怕俾人話我醜話我長頸鹿，係驚黐脷根成世都改唔到！好在當時拍緊《異搜店》，就嘗試改。當時會匿埋公司廁所同喺車上喊，何廣沛係陪我經歷呢個低潮。」談及怎改善黐脷根，Hera稱試過努力咬酒塞讀報紙等方法，最後再跟兩位老師彭秀慧及邱頌偉學戲，重構性格學懂放鬆，解決一讀對白就緊張的間題。

入行第6年才夠錢養家

由最初被彈是花瓶，到去年憑《異空感應》膺「飛躍進步女藝員」獲肯定，原來Hera也有過後悔入行的階段。被問及卸任港姐初入行的薪酬跟護士比較，Hera說：「哈！唔識答！總之我曾經後悔入行，有認為自己任性的階段。我入行淨係想照顧到爸爸媽媽，佢哋供書教學咁多年，但我一出嚟做嘢連家用都畀唔到，係咪一世都係咁呢？係有一段時間因為賺得唔多而後悔，從來無諗過而家終於賺到錢。」問Hera入行至那一年才叫作賺到錢養家，她說：「就係上年，哈！」