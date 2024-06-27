陳曉華率港姐陣容曬身材遊茂名 家燕姐被徐榮嚇親：我唔會一夜情㗎！

TVB旅遊節目《玩轉深中懶人包》本周兩數安排一眾主持繼續玩轉茂名，還走訪陽江吃盡各種地道美食，「好玩隊」的何廣沛、陳曉華和關楓馨，與「夠嘆隊」的張彥博、何沛珈和林正峰，將為Big Boss薛家燕安排精彩行程，誓要讓家燕姐體驗皇后式享受。

茂名向來出名盛產海鮮，電白區的博賀港更是廣東三大海港之一，「好玩隊」第一站帶家燕姐到三角墟魚市場，買有名的馬鮫魚丸做手信，陳曉華識趣地爭住埋單博取歡心！帶頭搵食的「夠嘆隊」帶大家品嚐酒店級傳統茂名海鮮餐，張彥博親自手打電城墨魚餅給家燕姐歎，獲讚夠晒爽口彈牙。食飽後到有「茂名版馬爾代夫」之稱的露天礦生態公園野餐，林正峰和張彥博兩位男丁踩四輪觀光車載家燕姐欣賞美景，「好心湖」青藍相間，賞心悅目；晚上一行人到夜市為家燕姐尋找各省美味小吃，夜市營業時間由晚上七點至凌晨三點，絕對越夜越精彩！