陳書昕張可欣《十七年命運週劇》爆紅拍廣告 被導演羅嘉駿爆大鑊？(有片)

陳書昕與張可欣憑ViuTV劇集《十七年命運週劇》人氣急升，兩人表現亮眼，加上「刀導」羅嘉駿的「神剪接」與觸動人心的劇本，劇集更被網民奉為近年神劇之一。劇集雖已於上周播畢，近日兩人合體為昂坪360拍廣告，更帶挈羅嘉駿執導賺外快，擅拍女性劇本的刀導，一改愁雲慘霧的氣氛，展現兩女的青春活力氣息。

喜獲觀眾認得 演小青的陳書昕喜聞劇集在網上掀起熱話，初嚐被認出的滋味：「我唔覺得自己人氣高啦，但有觀眾叫我角色嘅名，希望有朝一日佢地記得我嘅真名。」她直言因拍廣告才第一次到昂坪360遊覽，並為劇中演員爭取贊助纜車票：「因為我地呢部劇拍完一段時間，一直都冇時間聚吓，我想約埋成班演員上嚟可以開心聚吓！」3人能再聚首拍廣告，原來是由兩女提出，「其實係搵我地先嘅，之後昂坪360話想搵埋導演一齊拍，最終咁先成事嘅。不過一年前係導演比機會我地拍劇，係佢『帶挈』我地先有機會向佢報恩。」

一手捧紅兩位新晉女演員的羅嘉駿，直言較擅長拍女性劇本，他笑言要進軍「經理人」界，「我都想發掘一啲新演員，呢個行業係好需要嘅，但唔一定想捧女仔！(想好似花姐咁?)花姐冇辦法超越嘅，佢嘅份量太重啦。(邊方面份量？)你地自己諗啦！如果真係實行嘅時候，我會想向佢請教就真。」兩女半說笑指可以「青茄」組合出道。

被踢爆發脾氣 首次拍廣告的張可欣向導演大賣口乖，指拍劇比廣告更吸引，不料被羅嘉駿踢爆曾於片場「發脾氣」，令她急忙解釋：「佢誤會咗我啊！因為有時拍到好長時間，我企埋一邊唔講嘢，佢就以為我發脾氣。我其實未習慣入行，因為都係第一次拍廣告，加上集合時間有啲早，我係驚到唔敢瞓覺怕唔知醒，希望夠精神頂到全日。」可欣直言盼與不同演員演戲，「因為拍戲係一個長時間工作，可以大家培養關係去做一件事，不過我真係冇喺片場發過脾氣啊。」刀導則搞笑地公開搲撈，「拍完《940920》後，很多人以為我只拍劇，拍廣告工作大減，大家開以多搵我拍廣告。