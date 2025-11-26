陳曼娜靠炒樓致富 與薛家燕同是圈中富婆

薛家燕（家燕姐）日前特別邀請剛慶祝74歲生日的好朋友陳曼娜（Manna姐），亮相她與思敏主持的新城節目《開心大派對》。兩人情誼深厚，自少女時代已相識，至今超過六十年。Manna姐笑言，當年自己只有16歲時，家燕姐已是電視劇《偷心賊》的女主角，而她只是「咖哩啡」，從此結下不解之緣。

同是好媽媽 同捱不如意婚姻

兩位不僅在演藝圈打拼多年，更同樣經歷過不如意的婚姻。作為母親，她們既要拍戲養家，又要親力親為照顧子女。家燕姐坦言，當年拍劇由早到晚，甚至拍到天亮，仍要趕回家替子女簽功課、安排補習，讓孩子感受到母親的關心。她強調，最重要是教導子女自律與勤力讀書，這已是對她最大的安慰。

Manna姐則分享，自己因早年離婚，電視台拍刻收入微薄，入不敷支，唯有靠炒樓投資致富。她笑言最初資金有限，只能小額買股票，後來靠物業出租，幾十年後升值，才逐步累積身家。

皆為圈中富婆

節目中，主持思敏打趣問兩人誰更有錢？Manna姐即搶答：「梗係家燕姐喇！」家燕姐則幽默回應：「我那些『億』，是失『憶』和回『憶』！」。事實上，兩人皆是圈中富婆，家燕姐多年來拍劇、登台不斷，有傳身家達二億港元；Manna姐則靠炒樓致富，有億萬富婆之稱。

家燕姐大讚Manna姐每年生日會盛大，疫情期間更在家中舉辦小型派對，精挑細選十二位好友共享海景晚宴。她笑言，Manna姐約人食飯會確認幾次，因為要計算菜式，每位賓客必定能吃到鮑魚。Manna姐亦直言：「我訂了菜，你不來，就浪費了我的心機和金錢。」足見她的用心。