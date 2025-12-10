陳松伶新歌有張與辰作曲 被老公督促勁減13kg

陳松伶（松松）已有一段時間沒有推出新歌，日前她到新城知訊台為新歌《松伶》做宣傳。她表示新歌的內容是以她的歷練為主題，形容是嘔心瀝血之作，由張與辰作曲、陳少琪填詞。她透露跟少琪原來是北京的鄰居，二人相當熟絡。
她笑說：「我跟少琪說了一些他不知的故事，傾電話傾了兩小時，講到我都不能再講了，怕再講下去會有情緒。結果掛線後，我又再發了廿條語音訊息給他。他寫歌詞後自己都眼濕濕，因為寫的除了是我的故事，很多人聽到都能代入。每個人的人生都會有跌宕，但其實有好多隻手撐住你，放棄只是自己抉擇，這首歌提醒大家要找回生命的力量。」
松松稱其中一句歌詞「人未長高已經看懂人生」最觸動她的心靈。被問到錄音時有沒有情緒上湧？松松哈哈大笑說：「我都是一個經驗豐富的老演員，知道錄音室每小時都計錢，為了自己不要出事，都有努力控制住。而且錄音前，我已將隻歌融化了，最初一看到歌詞就喊，聽十次、廿次、三十次都喊，足足一個月，到喊完時，一個理性的我就走入錄音室，但都錄了三天。」
松松最近返港錄音，會留三、四個月，但她跟老公都有默契，兩星期要見一次，平時亦保持視像通話。提到狀態越來越Fit，她笑言因為有位「魔鬼老公」，每天都會叫她去健身房。他們不吃早餐，只飲咖啡，在個多小時後才吃蛋及牛肉、澱粉，並多吃藜麥、小米。她由兩年前的70公斤，減至現在的56公斤。另外，訪問中松松被問到會否再拍劇？她透露明年會演出音樂劇，覺得於舞台上呈現會少很多瑕疵。舞台上她可以演廿六歲至六十歲都可以，但在鏡頭前就未必做到。