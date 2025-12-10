陳松伶新歌有張與辰作曲 被老公督促勁減13kg

陳松伶（松松）已有一段時間沒有推出新歌，日前她到新城知訊台為新歌《松伶》做宣傳。她表示新歌的內容是以她的歷練為主題，形容是嘔心瀝血之作，由張與辰作曲、陳少琪填詞。她透露跟少琪原來是北京的鄰居，二人相當熟絡。

她笑說：「我跟少琪說了一些他不知的故事，傾電話傾了兩小時，講到我都不能再講了，怕再講下去會有情緒。結果掛線後，我又再發了廿條語音訊息給他。他寫歌詞後自己都眼濕濕，因為寫的除了是我的故事，很多人聽到都能代入。每個人的人生都會有跌宕，但其實有好多隻手撐住你，放棄只是自己抉擇，這首歌提醒大家要找回生命的力量。」