陳松伶笑張鐸似老竇多過似老公 欣賞奶奶堅持日日拉筋

陳松伶（松松）早前專誠回港一星期，出席張國榮逝世二十周年音樂會。她亦應港台邀請亮相節目暢談近況和家庭生活。入行多年的松松被問到最喜歡哪一首兒歌作品時，她透露《相聚一刻》是其最愛，因為隨着人生歷練不同，今天再唱這歌的感受與體會也不一樣。除了當中載有很多回憶外，人生起起跌跌的經歷也豐富了歌曲的味道。

松松坦言以前曾想過自己或會孤獨終老，感恩遇上丈夫，令生活變得精彩。雖然丈夫的年紀比她少九歲，但反而帶領著她追尋生活的趣味，又會相伴一起做運動，令她的生活充滿氣息。松松笑言婚後多了一個爸爸，因為丈夫照顧得十分妥貼，令她很有安全感。她更透露自己從不玩遊戲機，但因一次丈夫的慫恿，令她從此沉迷其中，更令丈夫反倒要求她停止再玩。

透過老公了解奶奶多些

對於經營家庭，松松自問費盡心思。有關婆媳之間的相處問題，她不時會詢問丈夫的意見，亦會主動了解家中長者的想法，嘗試明白和體會。她指奶奶是個勤奮的人，每天也會拉筋，直至六十歲終於練成一字馬。由於深信拉筋的好處，奶奶時常鼓勵她一起加緊練習，以一起做出一字馬為目標。所謂「筋長一尺，壽延十年」，松松亦相信此道，希望日後老了依然身體健康，不用家人擔心。

愛笑的松松也有經歷人生低潮的時候。她表示當年信仰協助了她跨過低谷：「上帝不會給她跨不過的考驗，在困難時仍要抱著盼望，深信自己終會跨過。」同時，她亦感謝家人和好友陳淑芬時刻給她正面的力量，讓她面對人生低潮仍感受到無限的溫暖。