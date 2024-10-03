陳松伶與譚玉瑛重現《烏卒卒》組合 驚爆愛做富婆包小鮮肉

陳松伶（松松）日前到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》錄音訪問，松松和阿譚於1990年在兒童節目《閃電傳真機》環節《Auntie烏卒卒》合作而成為好友，松松驚嘆兩人已相識34年，阿譚即表示：「我哋雖然唔係成日見，但姊妹情深。」

松松在訪問中大談當年，她透露當年拍「烏卒卒」時正在讀初中，「拍《天涯歌女》時我讀緊中四，同鄭伊健拍《笑看風雲》我20歲，讀緊大學，當年我係一個好古縮嘅年輕人，就連蕭笙叔（資深電視監製）都叫我笑多啲，我唔笑個樣好嚴肅。」 現年54歲的松松，如今演戲只能做姐姐和媽咪角色，她自爆曾有人邀請她飾演竇驍的媽咪，「唔係我唔得，係人哋接受唔到，演姐弟就差唔多；因為體形關係，有套劇我飾演富婆，包小鮮肉，好開心可以做到現實中做唔到嘅事，都幾享受，畀自己突破同挑戰。」

阿譚早年主持電視台清談節目時，曾以視像形式訪問松松，當時松松已經與內地男演員張鐸結婚，並「嫁雞隨雞」移居北京，松松表示和老公已在一起17年，她對住阿譚興奮表示，「我哋20年時請你過嚟北京，包你機票，你過嚟同我哋一齊住，請埋馬生(馬浚偉)。」 何基佑問松松婚後是否放棄香港所有工作遷移北京？松松透露當時自己有心理病，在港會感到壓力，所以決定離開，「嗰時係有啲情況，其實人生總會有高高低低，我喺嗰度搵番自己，有好多朋友支持我，老公亦畀我好多空間。」