陳松伶2月開騷唱大量經典歌 老公張鐸日日監督做500下深蹲

陳松伶繼早前邀張與辰為新歌《松伶》作曲之外，今日(17日)宣布明年2月28日，在伊利沙伯體育館舉行的《陳松伶演唱會 - 香港》，也是請來張與辰助陣，由他擔任音樂總監。門票已定於12月23日早上 10時正於「健康旦」及「鄰住買」 優先訂票，12月29 日早上10時正於城市售票網公開發售。 今日松松與主辦單位代表陳淑芬（陳太）、張與辰及一眾合作單位見傳媒，並播出《松伶》MV，影片見到導演利用AI 技術，將不同年代的陳松伶穿插在畫面中，讓大家看到松松在經歷時代的洗禮後，是如何蛻變並成就了今日的陳松伶。

《天涯歌女》、《烏卒卒》一定唱 她坦言自己入行近40年，自己有很多轉變，所以今次開騷是一個很好的時機，讓觀眾入場看到她的成長。她不忘多謝陳太給予的支持，及一路以來對她的賞識。她稱大家因為《天涯歌女》、《月兒彎彎照九州》和《烏卒卒》認識陳松伶，所以演唱會上也會唱出這些歌曲，但會重新編曲，讓大家有耳目一新的感覺。她表示如反應熱烈，會加場。 談到新歌《松伶》，她表示收到曲和詞之後，自己非常感觸，喊了一個月才入錄音室。她說︰「我每次聽都喊，聽到自己唔流眼淚先入錄音室。」她笑言屆時歌曲可能要在接近完騷時才會唱，驚自己一開始便哭。她坦言看到《松伶》MV時也忍不住流淚，歌詞描述的心路歷程也反映了不少香港人經歷，「其實有以前歷練，先致成為將來嘅助力，係好香港人精神……今次個演出，係俾到大家正能量，可以回味過去，一齊展望將來。」

預告 張鐸 會上台合唱 她自言是個很貪吃、懶的人，於是老公張鐸日日監工她每日做500下深蹲及運動動作。她說︰「我先生真係好魔鬼又無情，佢話自己揸正牌(監督)，要我做深蹲500下，練腰500下！(佢跟埋你一齊做？)係！我哋有拍片紀錄呢個魔鬼紀錄。之前我係70KG，依家減到56KG，仲有5個KG要減！」她稱同時會跟營養師的餐單，讓她可以「飽住瘦」。問到老公會否上台跟她合唱，她就笑謂大家可以估下，「佢唱歌其實好勁，啲朋友嚟到，我哋一聽到佢唱歌都會即刻望住，佢係好奔放，可能係東北人，會比較奔放啲。」