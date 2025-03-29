陳果替楊千嬅平反 受訪揭《紅Van》續集無法開拍兩因素

66歲著名導演陳果，1996年曾經用50萬預算拍攝電影《香港製造》一炮成名，如今他再挑戰新科技，由他監製、集合影帝影后謝君豪及葉童主演的《淺淺歲月》，就是他夥拍導演蕭冠豪首部以智能手機拍攝正式搬上戲院大銀幕的作品。陳果接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，否認《淺淺歲月》是因為預算所限要改用手機，並表示：「唔係budget問題，係香港一定要試，外國已經有。」過往陳果名作「九七三部曲」、「妓女三部曲」與及《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》都反映社會現況，陳果大談他的魔術手令不少內地女星變身影后外，亦回應近年香港電影業創作「紅線」，他說：「大公司一定唔會畀你碰條紅線，碰咗都無運行。」

妓女三部曲捧出影后 千禧年的《榴槤飄飄》、2001年的《香港有個荷里活》及2018年的《三夫》屬陳果名作「妓女三部曲」，先後令秦海璐及曾美慧孜膺金馬、金像影后，周迅亦首獲金馬提名。節目中，陳果談及過往合作過的影后，他指她們獲得角色除了適合及贏氣質外，還有夠拼搏「乜都夠膽做」，以《三夫》曾美慧孜為例：「最初上北京搵演員準備cast三個女仔，小美除咗肯增肥、全裸，仲答應嚟真都得，係乜都夠膽做，咁我已經唔使再見其他兩個。最初係諗過拍到真人騷咁，但返到香港拍，我話人哋女仔肯啦，你哋肯唔肯？反而係啲男仔個個都唔制，話：『唔好啩導演！』」當年憑《三夫》獲提名最佳新演員的陳湛文反應也相同？陳果答：「佢一路都無拒絕我，因為當時佢拒絕我，可以唔用佢嘛！係到拍拍吓，我都覺得夠，無需要去到咁盡，亦費事迫人。」

屬千嬅演得最好一部 2004年的《三更2之餃子》，陳果令白靈橫掃金像、金馬最佳女配角，反而女一楊千嬅全軍盡墨提名也欠奉，今天陳果要為20年前的楊千嬅平反，並謂：「當時外界對楊千嬅好唔公平，因為佢之前做開大笑姑婆，大家觀感唔接受佢，但我夠膽講，20年過去，你試吓重睇《餃子》，呢部戲係楊千嬅演得最好的一部。」至於兩度合作的白靈，陳果亦指對方「易傾」夠搏，拍《餃子》時一度被對方的表演嚇壞：「佢野心好勁，乜都夠膽死，我好欣賞！拍《餃子》佢坐響梁家輝上面嗰場love scene，我根本唔想三級，但佢拍拍吓突然除衫，我話：『唔好呀！要三點不露！我只係要動感。』所以佢係可以去到好盡毫無保留。」