陳柏宇二女出世工作一度暫緩 重啟工作銅鑼灣Busking

早前因為二女出世而忙於湊女的Jason，表示已投入工作，灌錄新歌。為宣傳新歌《一人傍晚藝術館》，Jason一連兩日於銅鑼灣希慎廣場外舉行Busking活動《一人傍晚藝術館Moving Live》，昨日他配合歌曲名字，於傍晚時份現身獻唱，結果吸引大批Fans、行人駐足觀賞，高峰時期更有逾500人圍觀，令現場擠迫得水洩不通，Jason更一度要呼籲大家別企出馬路，顧及安全之餘，亦方便駕駛者，而Jason亦連唱了五首歌，包括新《一人傍晚藝術館》外，還唱出《有我》、《有天》等作品，完結後Fans仍狂嗌Encore，未想離開。

活動斥六位數字

其實自去年推出《The Fight Goes On》專輯後，Jason已很久沒有進行Busking，而在銅鑼灣獻唱更是多年前的事，不過Jason笑言：「其實感覺差距不大，因為仍然同觀眾可以喺超級近嘅距離之下互動，係好好玩又好開心嘅。」

其實《一人傍晚藝術館》推出已有一段時間，但碰巧Jason的二女星晴出世，所以未有多作宣傳，但唱片公司仍斥六位數字大搞Busking之餘，亦有單曲宣傳貨車穿梭香港及九龍區讓樂迷打卡，Jason表示：「呢首歌已經出咗兩個月，之前生女，所以令所有嘢嘅步伐都慢咗，嚟緊會忙於灌錄新歌，再次投入工作。」有關今年的音樂規劃，Jason表示：「上年嘅歌，好似《有我》、《有天》，都係好有主題同好有力量，《一人傍晚藝術館》就係好Chill嘅作品，同之前感覺好唔同，好開心外間反應好好！嚟緊嘅歌都會有唔同嘅驚喜，大家拭目以待。」今日下午再現身希慎廣場，Jason指今日要陪大女Abi前去表演芭蕾舞要早起，跟住再Busking，怕影響演出水準，但專業的他仍會盡力唱到最好。