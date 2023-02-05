陳柏宇亞博騷被發現冇拉褲鍊：我長期忘記 獲Fans驚喜大合唱眼泛淚光

陳柏宇(Jason)昨晚假香港亞洲博覽館Arena舉行《陳柏宇 feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》，聯同40人大樂隊玩轉新舊樂曲。Jason於encore環節演繹《閱後即焚》被fans發現他未有拉褲鍊，他踎下來聽到fans提醒知「出事」，隨即傻笑企身拉好褲鍊，若無其事繼續唱，事後他受訪自稱不尷尬，「我係長期唔記得拉褲鍊！」Jason演唱的每一首歌都為樂迷帶來驚喜，Fans亦高舉手幅大合唱《永久保存》以作回饋，Jason驚嚇得目定口呆，感動得眼泛淚光。

冇拉 褲鍊尷尬 Jason在encore部分換衫後再出場，唱出《你瞞我瞞》The First Take版後，在演繹《閱後即焚》時，有Fans發現他未有拉褲鍊想提醒他，Jason以為Fans想他走近，他踎下來聽到後才知自己「出事」，隨即傻笑企身拉好褲鍊，若無其事繼續唱歌，之後他更笑言：「忘記是異能呀，我有超能力呀！」全場隨即爆笑。Jason事後受訪時表示，「我係長期唔記得拉褲鍊，今次應該係換衫攝衫解開咗，都慣晒，一啲都唔尷尬！」

與樂迷零距離擊掌進場 昨晚Jason一開Show便駕駛著小型電動車駛入場館，然後自觀眾入口登場，與樂迷零距離擊掌進場，他自言彷如拳手一樣，十分有型。接著他便一口氣唱出《Mr Adult》、《上集大結局 + La La La Love Song》、《I Miss You》及《後排慶功宴》等輕快作品。然後曲風一轉，Jason送《Imginary Love》、《原諒我怕黑》、《最佳努力獎》和《拖》等抒情作品，並請來Novel Fergus現身合唱《墜落》。當然亦唱了樂迷票選的10大作品，包括《逸後》、《尊嚴》、《車匙》和《沒有你，我甚麼都不是I Miss You》等，向來對Fans的愛錫鮮有宣之於口的Jason，也在台上衷心的感謝Fans們多年來的支持。