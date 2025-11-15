陳柏宇今年7首派台歌創出道以來紀錄 答謝粉絲現身鬧市為叱咤拉票

陳柏宇（Jason）繼前作《不愛無壞》後再推出新歌《一天》， Jason今年度已推出7首派台作品，創下他出道以來派台作品數量之冠。近日，陳柏宇香港歌迷會發起叱咤拉票活動，Jason亦有到訪旺角與街招自拍並上載至社交平台 Threads，以答謝粉絲的支持。片段中Jason鬼馬地在身旁林峯的街招打趣道：「快啲打張卡先啦！林峯啊！」
淡淡旋律帶來挑戰
監製Edward Chan：「係進化咗嘅陳柏宇！」Jason多年來演繹過不同風格、主題的作品，但對於演唱《一天》坦言亦有難度：「我覺得係難嘅！因為現階段嘅我係一個力量型歌手，所以要表達（新歌）輕啲、淡然嘅嘢係有難度。」不過，他自身十分喜歡《一天》旋律中那份淡然感覺。歌曲監製 Edward Chan 認為旋律中的淡然與 Jason 現時的人生狀態十分吻合，作品亦成功造就出一個「進化版」的陳柏宇。歌曲由兩位年輕音樂人 Harry Kwan、James Wu 作曲，Edward 直言亦因如此，作品中包含這代音樂人常聆聽的音樂特質——大量的假聲運用，成為Jason在錄音及演繹《一天》時的另一挑戰：「所以Jason要work on佢嘅假聲同埋佢擁有嘅磁性聲音，所以會成為咗一個進化咗嘅陳柏宇！」
黃溢濠MV演視障人士
《一天》中的平淡與現階段人生相似Jason笑言：「填詞人仲後生！」對於「人夫」及「人父」的Jason而言，《一天》中最終想表達的那份平淡而長久的愛，他深感認同亦認為與自身現時的狀態相似。不過他笑言：「（填詞人）James 仲後生，喺歌詞入面雖然最終都係想表達嗰份平淡是福，但入面都仲係有少少掙扎！我自己就無啦！」
雖然歌曲想表達的是人與人間的長久關係，但MV卻巧妙地用上後天視障人士與導盲犬之間慢慢建立互信關係的故事去表達。MV講述黃溢濠飾演的一位後天視障人士在最初領養導盲犬時對於導盲犬並未存在信任，因而要逐步建立，這種過程亦與《一天》想表達愛情之中慢慢建立互信、彼此依靠的細水長流愛情相似。大家除聽《一天》外，更能欣賞MV中男主角黃溢濠的精湛演技以及他與可愛且可靠的導盲犬Yuko間的互動。