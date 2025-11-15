陳柏宇今年7首派台歌創出道以來紀錄 答謝粉絲現身鬧市為叱咤拉票

陳柏宇（Jason）繼前作《不愛無壞》後再推出新歌《一天》， Jason今年度已推出7首派台作品，創下他出道以來派台作品數量之冠。近日，陳柏宇香港歌迷會發起叱咤拉票活動，Jason亦有到訪旺角與街招自拍並上載至社交平台 Threads，以答謝粉絲的支持。片段中Jason鬼馬地在身旁林峯的街招打趣道：「快啲打張卡先啦！林峯啊！」

淡淡旋律 帶來挑戰

監製Edward Chan：「係進化咗嘅陳柏宇！」Jason多年來演繹過不同風格、主題的作品，但對於演唱《一天》坦言亦有難度：「我覺得係難嘅！因為現階段嘅我係一個力量型歌手，所以要表達（新歌）輕啲、淡然嘅嘢係有難度。」不過，他自身十分喜歡《一天》旋律中那份淡然感覺。歌曲監製 Edward Chan 認為旋律中的淡然與 Jason 現時的人生狀態十分吻合，作品亦成功造就出一個「進化版」的陳柏宇。歌曲由兩位年輕音樂人 Harry Kwan、James Wu 作曲，Edward 直言亦因如此，作品中包含這代音樂人常聆聽的音樂特質——大量的假聲運用，成為Jason在錄音及演繹《一天》時的另一挑戰：「所以Jason要work on佢嘅假聲同埋佢擁有嘅磁性聲音，所以會成為咗一個進化咗嘅陳柏宇！」